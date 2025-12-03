Nuova Giunta regionale, il punto fermo è Casillo

A nove giorni dalle elezioni regionali, la situazione politica in Campania resta in evoluzione. La proclamazione del nuovo presidente Roberto Fico è attesa tra questa e la prossima settimana, mentre per la composizione definitiva del Consiglio regionale i tempi saranno più lunghi: il riconteggio delle preferenze, particolarmente complesso, potrebbe concludersi tra il 15 e il 18 dicembre.

Una volta ufficializzati gli eletti, sarà il consigliere anziano a convocare la prima seduta dell’aula. Le ipotesi più accreditate collocano l’esordio della legislatura nella prima decade di gennaio 2026. Più rapidi, invece, sembrano poter essere i tempi per la formazione della giunta, che potrebbe arrivare tra Natale e Capodanno. Secondo le indiscrezioni, Fico avrebbe posto un veto sull’ingresso dei consiglieri regionali nella nuova squadra di governo.

L’ascesa di Sabrina Bava: 2.880 preferenze e il segnale di un nuovo protagonismo giovanile

Tra i nomi che hanno catalizzato il dibattito post-elettorale emerge con forza quello di Sabrina Bava, 21 anni, candidata del Partito Democratico. In pochi giorni ha costruito una campagna essenziale ma incisiva, trasformandosi in una delle sorprese più rilevanti della tornata.

Con 2.880 voti, Bava ha raccolto consenso soprattutto tra giovani, studenti e lavoratori. Laureata in Economia Aziendale e specializzata in Green Economy, ha impostato una comunicazione diretta basata su sostenibilità, politiche giovanili e diritti. Tra i temi centrali della sua proposta politica:

contrasto alla violenza contro le donne

diritto allo studio come tutela essenziale

richiesta di un reddito di emergenza per gli studenti a rischio abbandono formativo

attenzione all’innovazione e all’economia verde

Il suo risultato ha alimentato la percezione di un cambio generazionale già in movimento all’interno del centrosinistra campano.

Il ruolo di Mario Casillo e gli equilibri nel Partito Democratico

Nel PD si rafforza il peso politico di Mario Casillo, riconosciuto come uno dei principali artefici dei risultati del partito. Alla sua area sono attribuite tre affermazioni significative:

Giorgio Zinno (39.446 preferenze)

Salvatore Madonna (38.855)

Loredana Raia (29.321)

Casillo avrebbe inoltre sostenuto la capolista Francesca Amirante, contribuendo alla sua elezione. Per questo, secondo fonti interne, avrebbe già prenotato un ruolo di primo piano nella nuova giunta, con la possibilità di ottenere la vicepresidenza e una delega strategica come i Trasporti.

Sono insistenti anche le indiscrezioni sulla possibile presenza in giunta di Loredana Raia o Francesca Amirante, che in tal caso dovrebbero dimettersi dall’aula.

Tra i nomi che circolano continua a comparire quello del sindaco di Portici, Enzo Cuomo: la sua vicinanza a Casillo rende il percorso più complesso ma non impossibile.

Le altre aree politiche: ipotesi e possibili ingressi in giunta

Movimento 5 Stelle

Il gruppo potrebbe puntare su:

Luca Trapanese, il più votato in lista

Ciro Borriello, ex assessore comunale di Napoli

Area deluchiana

Tra i nomi ricorrenti:

Fulvio Bonavitacola

Lucia Fortini

Crescono anche le quotazioni di Ettore Cinque, attuale assessore al Bilancio, che potrebbe essere confermato per gestire l’avvio della nuova giunta in regime di esercizio provvisorio. Il bilancio regionale, infatti, non potrà essere approvato entro il 31 dicembre.

Casa Riformista

La scelta potrebbe ricadere su Ciro Buonajuto, ex sindaco di Ercolano. La sua nomina aprirebbe posto in Consiglio per il primo dei non eletti, Armando Cesaro.

Avanti Campania

Il nome più accreditato è Enzo Maraio, segretario nazionale del Psi.

Alleanza Verdi e Sinistra – Europa Verde

Possibili ingressi:

Tonino Scala, segretario regionale di Sinistra Italiana

Vincenzo Peretti, docente della Federico II (quota Europa Verde)

Noi di Centro – Noi Sud

Le voci parlano di Pellegrino Mastella o di una figura tecnica.