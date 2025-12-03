Minorenne aveva 15mila euro di gioielli in una busta

Un minorenne è stato denunciato dalla Polizia Ferroviaria di Firenze con l’accusa di concorso in truffa dopo essere stato trovato in possesso di gioielli del valore complessivo di circa 15.000 euro. L’intervento è avvenuto all’interno della stazione di Santa Maria Novella, dove una pattuglia ha notato il giovane aggirarsi da solo con una busta particolarmente pesante che tentava di nascondere tra le gambe, mostrando un evidente stato di agitazione. Alla richiesta degli agenti se avesse bisogno di assistenza, il ragazzo ha dichiarato in modo confuso di dover partire urgentemente per Napoli. Il comportamento anomalo e il peso della busta hanno spinto i poliziotti a effettuare un controllo: all’interno sono trovati numerosi anelli, collane e bracciali, molti dei quali custoditi in astucci recanti il nome della stessa gioielleria. Questo dettaglio ha permesso agli investigatori di risalire rapidamente ai legittimi proprietari.

Le vittime, una coppia di cinquantenni, hanno raccontato di essere ingannate da una sofisticata truffa telefonica. Il marito era contattato da un falso ufficiale delle forze dell’ordine che lo aveva informato della presunta clonazione della targa della sua auto, sostenendo che fosse utilizzata per commettere una rapina. Lo stesso interlocutore lo aveva invitato a recarsi con urgenza in un ufficio pubblico per formalizzare una denuncia.

Mentre l’uomo si allontanava, la moglie riceveva un’ulteriore telefonata dal sedicente ufficiale, che la metteva in guardia sulle presunte conseguenze giudiziarie a carico del marito. La donna era inoltre invitata a mantenere il contatto con un finto “tribunale”, tramite una chiamata ricevuta sul cellulare. Sotto shock e convinta della gravità della situazione, ha seguito tutte le indicazioni fornite dall’interlocutore, raccogliendo i gioielli presenti in casa e compilando un elenco dettagliato da consegnare a un presunto incaricato dell’autorità giudiziaria.

Poco dopo, un giovane si è presentato alla sua abitazione ritirando l’intera collezione di preziosi, poi riconosciuta dalla stessa signora negli oggetti recuperati dagli agenti della Polfer. Le indagini proseguono per identificare eventuali altri complici coinvolti nel raggiro.