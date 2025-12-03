Maxi-sequestro di “falsi” nei mercati popolari di Napoli e provincia

La Polizia Metropolitana di Napoli, diretta dal comandante Lucia Rea, ha concluso due importanti operazioni sul territorio dell’area metropolitana, con sequestri rilevanti e deferimenti all’Autorità Giudiziaria. Gli interventi rientrano nelle attività di contrasto ai reati ambientali e alla commercializzazione di prodotti contraffatti, obiettivi prioritari per la tutela della sicurezza pubblica.

Sant’Antimo, maxi sequestro di rifiuti: 380 tonnellate

La Sezione Ambiente/Stradale ha individuato a Sant’Antimo un vasto sito di stoccaggio illecito di rifiuti composto da scarti tessili e indumenti usati. Complessivamente sono state sequestrate 380 tonnellate di materiale:

200 tonnellate all’interno di un capannone di circa 2.000 metri quadrati;

180 tonnellate su un’area esterna adiacente.

L’attività si inserisce quindi nel quadro delle azioni avviate in attuazione della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sulla Terra dei Fuochi e delle direttive impartite dal Comitato per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza della Prefettura di Napoli.

Un uomo già noto alle forze dell’ordine è stato denunciato per traffico e smaltimento illecito di rifiuti.

Porta Capuana, sequestrata merce contraffatta per 11.000 euro

In un’azione distinta, condotta invece nell’ambito delle direttive del Prefetto di Napoli Michele Di Bari, gli agenti hanno controllato un veicolo nella zona di Porta Capuana, area ritenuta sensibile per la presenza di fenomeni criminali collegati alla Stazione Centrale.

Il conducente, regolare sul territorio nazionale, è risultato privo di patente. Nel bagagliaio del veicolo la pattuglia ha rinvenuto quattro borsoni contenenti 106 paia di scarpe contraffatte di marchi di lusso come Gucci, Louis Vuitton, Nike e Armani, per un valore commerciale stimato intorno agli 11.000 euro.

L’uomo è denunciato per detenzione di merce con marchi contraffatti e ricettazione. Tutti i prodotti sono sequestrati.

Impegno costante sul territorio

Le due operazioni confermano l’attività continua della Polizia Metropolitana di Napoli nel contrasto ai reati ambientali, al traffico illecito di rifiuti e alla diffusione di prodotti contraffatti, con l’obiettivo di tutelare la legalità e la sicurezza dei cittadini dell’area metropolitana.