Liti in casa, evade per farsi arrestare

Un uomo di 54 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati legati alla droga, si è presentato ieri mattina direttamente alla caserma dei carabinieri di Scampia chiedendo di essere portato in carcere. L’episodio, insolito ma emblematico di una convivenza ormai divenuta insostenibile, si è verificato dopo una lite con il proprietario dell’abitazione che lo ospitava.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe suonato al citofono della caserma chiedendo di entrare. Il carabiniere di servizio lo ha subito riconosciuto, constatando che si trattava proprio del soggetto sottoposto ai domiciliari. Una volta all’interno, il 54enne ha spiegato di aver deciso di lasciare l’appartamento dove scontava la pena: la convivenza con il coinquilino era diventata impossibile e gli spazi troppo ridotti per poter continuare a vivere insieme.

L’uomo avrebbe riferito ai militari di preferire il carcere pur di non rimanere in quella situazione, dichiarando che restare in quell’abitazione avrebbe potuto portare a conseguenze peggiori.

I carabinieri hanno immediatamente informato il magistrato di turno, che ha valutato la vicenda e disposto il trasferimento del 54enne in istituto penitenziario, formalizzando l’evasione dai domiciliari e autorizzando la nuova misura detentiva.