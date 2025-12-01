La mamma delle gemelle morte nella fabbrica di botti: “Non accettate questi lavori”

“Ai ragazzi dico: non accettate lavori in nero, giocano con la vostra vita”. Parla con voce ferma Lucia Barile, madre di Sara e Aurora Esposito, le gemelle di 26 anni morte insieme al 18enne Samuel Tafciu nello scoppio di una fabbrica abusiva di fuochi d’artificio avvenuto il 18 novembre 2024 a Ercolano, in provincia di Napoli. Oggi, nel nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli, si è tenuta nell’area 410 l’udienza del processo con rito abbreviato a carico degli imputati ritenuti responsabili delle morti dei tre giovani.

Gli imputati e le richieste di pena

Pasquale Punzo e Vincenzo D’Angelo, considerati i datori di lavoro dei ragazzi, per i quali la Procura ha chiesto 20 anni di reclusione ciascuno.

Il terzo imputato, ritenuto fornitore della polvere da sparo, rischia invece 4 anni di reclusione.

Durante l’udienza, mentre ascoltava uno degli avvocati della difesa, Lucia Barile ha accusato un malore ed è stata costretta ad abbandonare l’aula. Al collo portava una collanina con le foto delle due figlie scomparse.

La testimonianza della madre

“Non le posso vedere più, non dormo più, questa è una maschera per crescere mia nipote. Ormai sono vuota, la mia vita erano loro e ora non le posso più abbracciare”, ha dichiarato la donna.

Lucia Barile ha inoltre denunciato le condizioni di sfruttamento dei ragazzi, pagati 150 euro ciascuno per quel lavoro, e ha chiesto che non siano concessi sconti di pena, definendo le morti come tre omicidi. “Per me sono entrambi colpevoli e oggi in aula ho dovuto ascoltare un sacco di bugie”, ha aggiunto.

Reazioni all’esterno dell’aula

All’esterno del tribunale, i familiari delle vittime hanno incontrato il deputato Francesco Emilio Borrelli, sottolineando che “non possiamo accettare che vite spezzate valgano meno di un guadagno illecito: la comunità chiede pene esemplari”.