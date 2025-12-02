La fiamma olimpica in Campania: ecco tutte le date e le città

La Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026 sta per raggiungere la Campania. Nel giorno del solstizio d’inverno, il 21 dicembre, la Torcia entrerà ufficialmente in regione, proseguendo il suo viaggio iniziato in Grecia e destinato a culminare a Milano con l’accensione del braciere olimpico. Il passaggio in Campania avverrà in coincidenza con le festività natalizie, offrendo l’occasione di un suggestivo intreccio tra storia, archeologia, paesaggi costieri e tradizioni popolari.

Il 21 dicembre: l’arrivo a Paestum e il percorso nel Salernitano

Il primo contatto campano della Torcia sarà a Paestum, l’antica Poseidonia fondata dai coloni greci provenienti dalle stesse terre di Olimpia, culla dei giochi antichi. È qui che la Fiamma «sbarcherà», in un luogo simbolico che mantiene un legame diretto con l’origine stessa dello spirito olimpico.

Dall’area archeologica, la Torcia proseguirà verso nord, attraversando Battipaglia, Bellizzi e Salerno, dando il via a un percorso che unirà idealmente la costa tirrenica ai principali centri culturali della regione.

Il 22 dicembre: la costiera amalfitana e l’ingresso nel Napoletano

Il giorno successivo l’itinerario si farà spettacolare: la Torcia percorrerà la costiera amalfitana, toccando Positano, Amalfi e Sorrento. Un tragitto che unisce scenari paesaggistici unici e località dalla storia millenaria.

Da qui, il passaggio nella provincia di Napoli: Gragnano, capitale storica della pasta; Castellammare di Stabia, con le sue antiche ville romane; e Pompei, dove la Fiamma attraverserà gli scavi, uno dei siti archeologici più celebri al mondo.

Il 23 dicembre: il Miglio d’Oro e l’arrivo nel cuore di Napoli

Il viaggio continuerà lungo l’asse vesuviano: Torre Annunziata, Torre del Greco ed Ercolano, antica città greca e poi romana, seconda per importanza solo alla vicina Neapolis.

Nel pomeriggio, la Fiamma toccherà Portici e poi, attraversando Marcianise, Caivano e San Giorgio a Cremano, si dirigerà verso il capoluogo. L’ingresso a Napoli avverrà da nord, nel quartiere di Scampia, prima del passaggio nel Centro Storico, dove il percorso si snoderà tra alcuni dei luoghi simbolo della città.

Il 26 e 27 dicembre: lo stop natalizio, poi la Reggia di Caserta e beneventano

Dopo una pausa nella giornata del 25 dicembre, la Torcia il 26 raggiungerà Caserta, con l’immancabile tappa alla Reggia vanvitelliana, patrimonio UNESCO e uno dei complessi monumentali più visitati d’Italia.

Il giorno successivo ripartirà verso l’area vesuviana orientale, arrivando a Pomigliano d’Arco per poi dirigersi nel Sannio. Le tappe previste sono Telese Terme e Benevento, città longobarda di straordinato valore storico, custode del Teatro Romano e dell’Arco di Traiano, tra i monumenti antichi meglio conservati del Paese.

Il 28 dicembre: l’ultima tappa campana ad Avellino

Il percorso in Campania si concluderà il 28 dicembre con il passaggio ad Avellino. Da qui la Torcia riprenderà il suo viaggio verso le altre regioni italiane, fino alla tappa finale di Milano, dove si accenderà il braciere che inaugurerà ufficialmente i Giochi Invernali Milano-Cortina 2026.