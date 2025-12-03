Inquietante a Torre, portati via i pali appena installati

.A Torre Annunziata, via Lamaria è al centro di un episodio di gravità inaudita secondo il sindaco Luigi Mennella. I segnali stradali appena installati e non ancora operativi sono letteralmente segati ed estirpati, un gesto che il primo cittadino definisce una vera e propria intimidazione nei confronti del Comune. La polizia municipale ha già avviato accertamenti, raccogliendo notizie, foto e filmati relativi ai fatti, che saranno inclusi in una denuncia formale alle autorità competenti.

«Si tratta di dispositivi di viabilità che l’amministrazione aveva deciso di collocare per rispondere alle problematiche di mobilità segnalate dai residenti», spiega Mennella. I cittadini, infatti, avevano presentato una petizione sulle difficoltà di traffico nella zona. Le misure adottate dall’amministrazione, concordate con il comando di polizia municipale, miravano a migliorare la circolazione per residenti e automobilisti, ma avevano già suscitato alcune proteste, molte delle quali pretestuose, sottolinea il sindaco, visto che nessun nuovo dispositivo era ancora formalmente attivo.

La scoperta del sabotaggio è avvenuta martedì 2 dicembre durante un sopralluogo della polizia municipale: i pali in ferro installati dalla ditta incaricata erano tagliati e rimossi

«Questo episodio potrebbe rallentare alcune operazioni, ma non fermerà il lavoro dell’amministrazione», conclude Mennella. L’obiettivo resta quello di trovare soluzioni efficaci per la viabilità di via Lamaria, rispondendo alle esigenze segnalate dai cittadini e dagli automobilisti che transitano nella zona.