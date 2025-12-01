Il Giro torna a Napoli: si passa da Sarno, Palma, Nola e Pomigliano

Napoli sarà ancora una volta al centro del Giro d’Italia. L’edizione 2026 della corsa rosa tornerà infatti nell’area metropolitana partenopea in occasione dell’arrivo della sesta tappa, in programma giovedì 14 maggio. La frazione, lunga 161 chilometri, partirà da Paestum e presenta un livello di difficoltà medio, classificato con due stelle su cinque.
Un’edizione dal respiro internazionale
Il Giro prenderà il via venerdì 8 maggio dalla Bulgaria, con tre frazioni: Nessebar-Burgas, Burgas-Veliko Tarnovo e Plovdiv-Sofia. La carovana rientrerà in Italia per la quarta tappa, con partenza da Catanzaro. Il cuore dell’edizione 2026 sarà poi in Friuli-Venezia Giulia, prima del gran finale fissato a Roma.
La tappa che porterà i corridori a Napoli
L’arrivo nell’area metropolitana di Napoli accompagnerà simbolicamente l’anno in cui il capoluogo sarà Capitale Europea dello Sport, confermando la vocazione della città a ospitare grandi eventi. La frazione attraverserà un ampio tratto della Campania, toccando numerosi centri urbani prima dell’ingresso nel capoluogo.
Tutti i Comuni attraversati
La carovana percorrerà l’intero itinerario passando per:
Paestum, Foce del Sele, Lido di Spineta, Torre Picentina, Salerno, Vietri sul Mare, Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore, Sarno, Palma Campania, Nola, Brusciano, Pomigliano d’Arco, Acerra, Cardito, Caivano, Frattaminore, Afragola, Casoria, svincolo per Napoli Centro, svincolo per Centro Direzionale, Napoli, Posillipo, Bagnoli, Fuorigrotta e conclusione nuovamente a Napoli.