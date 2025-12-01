Il Giro d’Italia passerà di nuovo a Napoli

La Città Metropolitana di Napoli si prepara a vivere un 2026 di rilievo internazionale, confermando il proprio ruolo di polo sportivo del Mediterraneo. Dopo quattro edizioni consecutive ospitate con successo, il Giro d’Italia torna nuovamente nel capoluogo campano: il 14 maggio 2026 si concluderà nel cuore di Napoli la sesta tappa della 109ª edizione, un risultato senza precedenti nella storia del ciclismo moderno. Per Napoli si tratta infatti del quinto arrivo consecutivo, un record assoluto che testimonia la centralità della città nel progetto sportivo nazionale.

La tappa Paestum–Napoli: percorso, caratteristiche e anticipazioni

La sesta tappa prenderà il via da Paestum. Le anticipazioni diffuse online nelle ultime ore suggeriscono un tracciato che attraverserà la penisola sorrentina, probabilmente passando per il Valico di Chiunzi.

Il percorso dovrebbe poi allungarsi verso nord, replicando in parte la soluzione adottata nell’edizione precedente e costruendo una frazione adatta ai velocisti, con difficoltà altimetriche contenute ma comunque selettive.

Le località interessate dal transito della seconda metà di gara saranno comunicate nel dettaglio nel pomeriggio, quando a Roma sarà presentato ufficialmente l’intero tracciato del Giro.

Un risultato costruito dalla Città Metropolitana

L’arrivo consecutivo per cinque anni è frutto del lavoro della Città Metropolitana di Napoli, guidata dal sindaco Gaetano Manfredi, in collaborazione con le istituzioni territoriali.

L’obiettivo è valorizzare il patrimonio paesaggistico, culturale e sportivo di Napoli e della sua vasta area metropolitana, che negli ultimi anni si è affermata come palcoscenico privilegiato per eventi internazionali.

Napoli nel 2026: capitale dello sport a 360 gradi

Il 2026 sarà un anno eccezionale per la città:

Capitale Europea dello Sport,

sede della America’s Cup,

e nuovamente capitale del ciclismo grazie al Giro d’Italia.

Secondo indiscrezioni, è previsto un momento simbolico di grande impatto: la carovana rosa incontrerà l’America’s Cup a Bagnoli, unendo idealmente la seconda corsa a tappe più importante al mondo con la competizione velica più antica.

I corridori affronteranno un circuito urbano suggestivo, con scorci panoramici sul Golfo che verranno trasmessi in circa 200 Paesi, per un potenziale pubblico stimato in 750 milioni di spettatori.

La presentazione ufficiale del Giro 2026

Il percorso completo della Corsa Rosa sarà svelato oggi all’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” di Roma, a partire dalle 15.30.

Sono previsti 23 giorni di gara, tre giornate di riposo, trasferimenti intermedi e due sconfinamenti internazionali, con la tradizionale passerella finale nella capitale.

Grazie alle anticipazioni già circolate, molti elementi risultano noti: la conferma dell’arrivo a Napoli, la selettività equilibrata del tracciato e l’interesse dei grandi protagonisti del ciclismo mondiale, con la possibilità di rivedere Remco Evenepoel e di assistere al debutto al Giro di Jonas Vingegaard.

Napoli ancora protagonista: una tappa da vivere

La tappa napoletana, come nelle edizioni precedenti, metterà in mostra le potenzialità del territorio e un fascino scenografico unico, rendendola una delle giornate più attese dai tifosi e dagli appassionati di ciclismo.