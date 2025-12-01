Il gilet di maglia: il capo “preppy” che ha conquistato il guardaroba contemporaneo

Il gilet di maglia è emerso con forza dal passato, riscoperto come un elemento chiave per la stratificazione, capace di infondere un tocco “preppy” e intellettuale in qualsiasi look. Originariamente associato all’uniforme dei college americani e all’estetica borghese anni Settanta, questo capo ha saputo reinventarsi, guadagnando un posto d’onore accanto ai classici maglioncini donna più tradizionali. Il suo fascino risiede nella capacità di aggiungere volume e consistenza all’outfit senza appesantire la figura. La sua versatilità, che permette di indossarlo sia sopra che sotto altri capi, lo rende un pezzo essenziale per chi desidera esplorare nuove e creative combinazioni.

La stratificazione moderna

Il modo più attuale per indossare il gilet di maglia è sfruttarlo per la stratificazione, creando un gioco di colletti e lunghezze. La combinazione classica che lo vede sopra una camicia button-down, lasciando intravedere il colletto e i polsini, è sempre vincente, ma oggi viene reinterpretata con camicie oversize o con maniche a sbuffo per un tocco più drammatico. Un’alternativa inaspettata è indossarlo sopra abiti lunghi o tuniche leggere, dove il gilet aggiunge una struttura necessaria, trasformando un capo fluido in un look più definito.

L’abbinamento in contrasto

Per allontanare il gilet di maglia dalla sua origine eccessivamente rigorosa, la chiave risiede nel contrasto. Il tessuto spesso e tradizionale della maglia si sposa perfettamente con materiali moderni e inaspettati. Si consiglia l’abbinamento con pantaloni in pelle (o ecopelle) lucida, gonne in raso o capi in denim. Questa contrapposizione materica tra il comfort rustico della maglia e la grinta dei tessuti urbani crea un equilibrio visivo sofisticato e in linea con le tendenze attuali.

La gestione dei volumi e della silhouette

Il gilet di maglia, specie se lavorato a trecce o a rombi, aggiunge inevitabilmente volume al busto. Per bilanciare la figura, si suggerisce di accostarlo a capi inferiori slim o a tagli dritti. I pantaloni dal taglio dritto o le gonne a colonna sono ideali per mantenere una silhouette slanciata. Per i modelli oversize di gilet, è possibile cingerli in vita con una cintura sottile e minimalista; questa mossa non solo definisce il punto vita, ma aggiunge un elemento di dettaglio inaspettato al look.

Dal preppy al casual-chic

La versatilità del gilet di maglia si esprime anche nella sua capacità di adattarsi a contesti diversi. Per un look da giorno rilassato, il gilet può essere indossato direttamente sulla pelle, come un top senza maniche, abbinato a pantaloni larghi in lino o cotone. Per contesti più formali o di lavoro, il gilet con scollo a V si presta a ospitare una camicia e una collana minimalista, fungendo da sostituto leggero del blazer. Il capo mantiene sempre un’aria curata, indipendentemente dal livello di formalità richiesto dall’occasione.

Il potere del colore e delle stampe

Il gilet non è relegato ai soli colori neutri. I modelli più attuali sfruttano fantasie a rombi (argyle) in tonalità inusuali o colori accesi come il fucsia o il verde mela. Per le varianti più classiche, l’uso del colore sotto il gilet, come una camicia a righe o fantasia, è il modo più semplice per rinnovarlo. L’attenzione al dettaglio cromatico garantisce che l’outfit non risulti mai banale e rispecchi la personalità di chi lo indossa.