I tatuaggi? Indeboliscono il sistema immunitario

I tatuaggi possono avere un impatto sul sistema immunitario molto più duraturo del previsto. Secondo uno studio internazionale pubblicato sulla rivista PNAS e guidato dalla ricercatrice italiana Arianna Capucetti, con il coordinamento di Santiago González dell’Istituto di Ricerca in Biomedicina di Bellinzona, i pigmenti contenuti negli inchiostri più utilizzati – in particolare nero, rosso e verde – non restano confinati nella pelle, ma finiscono per accumularsi nei linfonodi.
La ricerca, condotta su modelli murini e realizzata grazie alla collaborazione di 12 gruppi di studio internazionali, mostra che l’inchiostro dei tatuaggi attiva una risposta immunitaria complessa divisa in due fasi:
una fase infiammatoria acuta, che dura circa due giorni;
una fase cronica, molto più lunga, che può proseguire per anni.
Questi risultati suggeriscono che la presenza dei pigmenti nei linfonodi possa mantenere nel tempo una condizione di infiammazione persistente, con potenziali implicazioni per la salute immunitaria.