Giovani, domanda per 500 euro al mese ogni tre anni

L’Inps ha aperto il portale per presentare le domande di accesso al cosiddetto “Bonus giovani under 35”, un incentivo previsto dal decreto Coesione, dedicato ai giovani che non hanno ancora compiuto 35 anni e avviano un’attività imprenditoriale nei settori strategici della transizione digitale ed ecologica. Il contributo consiste in 500 euro mensili, erogati per un massimo di tre anni, con l’obiettivo di sostenere concretamente chi sceglie di mettersi in proprio in un contesto lavorativo complesso.

Come fare domanda

Dal 1° dicembre il servizio è disponibile sul sito www.inps.it

. Per accedere è necessaria un’identità digitale (SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS o eIDAS). Il percorso consigliato è:

“Sostegni, Sussidi e Indennità” → “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” → “Vedi tutti” nella sezione Strumenti → “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” → “Utilizza lo strumento” → “Incentivo Decreto Coesione”.

Chi non dispone di credenziali digitali può rivolgersi agli istituti di patronato o contattare il Contact Center: 803 164 (rete fissa, gratuito) o 06 164164 (mobile, a pagamento).

Requisiti e tempistiche

Il bonus è destinato ai giovani under 35 che avviano un’attività imprenditoriale in Italia tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025. La domanda va presentata entro 30 giorni dall’avvio dell’attività, con una proroga per chi ha aperto la partita IVA prima del 28 novembre 2025, data di pubblicazione della circolare Inps 148/2025.

Importo e modalità di erogazione

Il contributo, pari a 500 euro al mese, viene erogato per un massimo di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Il pagamento avviene annualmente in forma anticipata, calcolato sui mesi effettivi di attività, subordinato alla disponibilità dei fondi stanziati.

Un sostegno in un mercato complesso

Il bonus si inserisce in un contesto lavorativo sfidante: a luglio 2025 il tasso di disoccupazione giovanile in Italia è del 18,7%, superiore alla media europea del 14,4%. Tra i 25-34 anni il tasso scende all’8,4%, con un livello di occupazione del 68,8%. Inoltre, il 15,2% dei giovani tra 15 e 29 anni rientra nella categoria Neet, e il 41% degli under 35 lavora in condizioni precarie.

Secondo le proiezioni Inps 2025-2040, la quota di giovani lavoratori fino a 34 anni crescerà di circa cinque punti percentuali, rendendo gli incentivi all’autoimpiego strumenti fondamentali per favorire l’ingresso dei giovani in settori innovativi e strategici.