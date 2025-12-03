Fuoco dalla stufa a gas, uomo resta ustionato

Momenti di paura a Curti, in provincia di Caserta, dove un uomo di 75 anni è rimasto ustionato mentre cercava di evitare il peggio durante l’incendio di una bombola di gas all’interno della sua abitazione. L’allarme è scattato intorno alle 12, quando una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta è intervenuta in via Arenara, dopo la segnalazione di una bombola in fiamme in un appartamento al primo piano di un edificio.

La dinamica

Al loro arrivo, i vigili del fuoco hanno trovato la bombola avvolta dalle fiamme sul balcone dell’abitazione. Entrati in casa, hanno immediatamente chiuso l’erogazione del gas e messo in sicurezza il dispositivo. Dagli accertamenti è emerso che la bombola, collegata a una stufa, aveva improvvisamente preso fuoco.

Il 75enne, nel tentativo di evitare un’esplosione o danni più gravi, ha afferrato la bombola incendiata e l’ha trascinata fuori sul balcone, rimanendo ustionato a entrambe le braccia.

I soccorsi

L’uomo è preso in carico dai sanitari del 118, giunti sul posto, e trasportato all’ospedale più vicino per le cure del caso e ulteriori accertamenti.