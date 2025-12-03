Funzionano le retate sull’Asse Mediano, arrestato un altro delinquente

La Polizia di Stato di Napoli ha arrestato un 26enne, già noto alle forze dell’ordine, dopo un lungo inseguimento avvenuto ieri lungo l’Asse Mediano. L’uomo è ritenuto responsabile di concorso in furto aggravato, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Durante un’attività di controllo del territorio, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore hanno notato tre persone che stavano manomettendo un’automobile parcheggiata in un’area di servizio. Alla vista della pattuglia, i tre hanno tentato di scappare raggiungendo un’auto dove li attendeva un quarto complice.

Ne è seguita una fuga ad alta velocità: il conducente, nel tentativo di evitare l’intervento di altre volanti presenti lungo la statale, ha effettuato manovre pericolose e ha abbandonato la strada principale per addentrarsi nel centro abitato. Giunti in quarta Traversa Sette Re ad Arzano, i quattro hanno lasciato il veicolo proseguendo la fuga a piedi.

Gli agenti sono riusciti a bloccare uno dei fuggitivi, il 26enne poi identificato come uno dei componenti del gruppo. Dagli accertamenti è emerso che l’auto su cui i quattro erano stati sorpresi poco prima era stata rubata da via Stanzione, a Frattamaggiore.

All’interno dell’auto usata per la fuga i poliziotti hanno rinvenuto numerosi strumenti utilizzati per lo scasso: chiavi contraffatte, chiavi universali, dispositivi per la generazione di codici elettronici e centraline modificate. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Il 26enne è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.