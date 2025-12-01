Fratelli Cosenza, a Palma Campania l’eccellenza italiana nei profili in alluminio per serramenti

Il Gruppo Cosenza con sede a Palma Campania ha trasformato la lavorazione dei profili per serramenti in una vera e propria arte. Fratelli Cosenza, il marchio di punta del gruppo, si distingue oggi come riferimento per serramentisti e aziende che cercano soluzioni in alluminio di qualità superiore. L’azienda produce sistemi esclusivi come FC60STH, FC68STH e FC40PER, profili estrusi dalle prestazioni straordinarie, che uniscono design raffinato e tecnologia avanzata. Ogni dettaglio è studiato per garantire isolamento termico, resistenza e un’estetica impeccabile, senza compromettere la convenienza economica.

Tecnologia e qualità a servizio del serramentista

I profili Fratelli Cosenza incorporano innovazioni come la barretta Steady Tech 014, che assicura un isolamento termico superiore, e guarnizioni in EPDM coestruso che si adattano cromaticamente al telaio, migliorando l’aspetto estetico senza rinunciare alle prestazioni.

Il FC60STH, ad esempio, è il profilo ideale per grandi lavori e appalti pubblici. Con guarnizioni cingivetro avanzate e una precamera studiata per favorire il drenaggio dell’acqua, offre isolamento termico e acustico di alto livello. Il FC68STH, con aggiunta di PUR foam interno e sezioni potenziate, garantisce prestazioni eccellenti anche in condizioni climatiche estreme.

Un gruppo solido e coordinato

Cosenza Group non è solo Fratelli Cosenza: attraverso i brand Ingrosso Alluminio, Ingrosso PVC e Ingrosso Accessori, il gruppo offre un ecosistema completo per serramentisti. Dalla vendita all’ingrosso di profili in alluminio e PVC fino agli accessori indispensabili per infissi e serramenti, ogni esigenza trova risposta in un unico partner affidabile.

Il gruppo opera da oltre 40 anni, adattandosi alle evoluzioni del mercato e investendo continuamente in tecnologie e formazione del personale, per garantire precisione, qualità e affidabilità in ogni prodotto.

Profili d’eccellenza, disponibili online

Ingrosso Alluminio: profili e profilati modulari in alluminio per ogni esigenza, con possibilità di scaricare schede tecniche tramite Cosenzaid®. ingrossoalluminio.com

Ingrosso PVC: profili in PVC di qualità certificata, ideali per infissi resistenti e duraturi, disponibili anche con Cosenzaid®. ingrossopvc.com

Ingrosso Accessori: accessori per serramenti in un unico portale, per completare ogni progetto con facilità e sicurezza. ingrossoaccessori.com

Fratelli Cosenza e Cosenza Group rappresentano oggi un punto di riferimento nel settore, unendo design, tecnologia e convenienza. I loro profili in alluminio non sono solo prodotti: sono soluzioni studiate per distinguersi, durare nel tempo e rendere ogni serramento un’opera di eccellenza italiana.