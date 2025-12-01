Follia al Baby Shower, botti esplosi direttamente sulla folla

Momenti di tensione ieri sera al Vomero, dove un baby shower si è trasformato in un episodio pericoloso. In Piazza degli Artisti, alcuni partecipanti hanno acceso e fatto esplodere fuochi d’artificio in mezzo ai passanti, generando paura e confusione tra le persone presenti. La scena è stata ripresa in un video poi diffuso sulla pagina Facebook del deputato Francesco Emilio Borrelli.

Le immagini e la reazione dei cittadini

Il filmato mostra una serie di esplosioni improvvise che illuminano la piazza, costringendo i presenti ad allontanarsi rapidamente. Alcuni passanti appaiono visibilmente spaventati, colti di sorpresa dalla pericolosità dell’azione.

La diffusione del video ha scatenato un’ondata di commenti indignati sui social. Molti utenti hanno criticato il comportamento dei responsabili, definendolo incosciente e potenzialmente rischioso in una zona densamente frequentata, soprattutto nelle ore serali.

Un problema che va oltre il singolo episodio

L’accaduto ha riaperto il dibattito sull’uso improprio dei fuochi d’artificio nelle strade di Napoli. Non si tratta infatti di un caso isolato: episodi simili sono stati segnalati anche in altri quartieri della città, alimentando le richieste di maggiori controlli e di interventi più incisivi per garantire la sicurezza pubblica.