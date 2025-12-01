Enav apre a 300 assunzioni

L’amministratore delegato di ENAV, Pasqualino Monti, ha delineato le direttrici del “Progetto Sud”, il nuovo programma strategico concepito per ridurre il divario di competenze nel settore della gestione del traffico aereo. In un’intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore, Monti ha spiegato che i sistemi software utilizzati per il controllo dello spazio aereo richiedono profili altamente specializzati, spesso non formati in modo specifico dai tradizionali percorsi universitari di ingegneria informatica.

Partnership con gli atenei e sviluppo delle factory digitali

Per accelerare i processi di formazione e stabilizzare un flusso costante di nuove professionalità, ENAV ha quindi avviato collaborazioni strutturate con l’Università Federico II di Napoli e con il Politecnico di Palermo.

L’iniziativa prevede infatti la selezione di studenti e laureandi con elevato potenziale, che verranno formati direttamente sui sistemi proprietari dell’azienda e inseriti nelle nuove factory digitali attive nei due capoluoghi del Mezzogiorno.

Secondo le stime fornite dall’AD, questo percorso consentirà di realizzare, tra il 2026 e il 2027, circa 300 nuove assunzioni, distribuite tra controllori del traffico aereo e specialisti tecnico-digitali.

Le posizioni aperte nelle sedi di Roma e Palermo

In parallelo al progetto di lungo periodo, ENAV ha infatti già avviato le selezioni per tre profili professionali destinati alle sedi di Roma e Palermo:

Product Manager Specialist

Software Engineering Specialist

System Engineer Specialist

Per tutte le posizioni sono richiesti una laurea in discipline STEM o in ingegneria (informatica, elettronica, telecomunicazioni) e certificazioni in ambito sistemistico e networking.

Come candidarsi

Informazioni dettagliate sui requisiti e sulle modalità di candidatura sono disponibili nel portale carriere ufficiale di ENAV:

https://enav.intervieweb.it/it/career