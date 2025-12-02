Ecco il nuovo Bonus Bollette del 2026: a quanto ammonta

Nel 2026 il sistema dei bonus bollette subirà una revisione profonda. Le modifiche arrivano sia dalla nuova Legge di Bilancio sia dalle direttive che ARERA sta preparando per rendere gli aiuti più mirati. Luce, gas e acqua continueranno a beneficiare delle agevolazioni, ma i requisiti economici e il metodo di calcolo diventeranno più selettivi. L’obiettivo del Governo è concentrare le risorse sulle famiglie che vivono una reale condizione di fragilità economica ed energetica.

Dal prossimo gennaio, l’ammontare degli sconti verrà determinato incrociando vari elementi: reddito, numero dei componenti familiari, area climatica di residenza e modalità di utilizzo dell’energia.

Requisiti ISEE: le soglie di accesso previste per il 2026

Il parametro decisivo per ottenere il bonus sociale rimarrà l’ISEE, ma con limiti più bassi rispetto a quelli attuali. Oggi l’accesso è riservato a:

nuclei con ISEE inferiore a 9.530 euro;

famiglie con almeno quattro figli e ISEE entro 20.000 euro.

Dal 2026 le soglie potrebbero essere riviste in senso più restrittivo:

limite ordinario compreso tra 8.500 e 9.000 euro;

tetto per famiglie numerose ridotto a 15.000-17.000 euro;

possibile introduzione di nuovi indicatori legati alla vulnerabilità energetica, oltre ai soli parametri reddituali.

ARERA e INPS stanno lavorando a una definizione più precisa dei criteri, che punteranno a intercettare non solo il disagio economico ma anche quello energetico.

Bonus elettrico: importi aggiornati in base ai componenti familiari

Il bonus sociale elettrico sarà confermato anche nel 2026, con uno sconto annuo calibrato sul numero di residenti nel nucleo. Le stime attuali prevedono:

fino a 2 componenti: circa 183 euro annui;

3-4 componenti: circa 238 euro annui;

oltre 4 componenti: più di 320 euro annui.

Gli importi saranno rivisti ogni trimestre sulla base dell’andamento del prezzo dell’energia, utilizzando i consumi standard definiti da ARERA.

Bonus luce per disagio fisico: come funzionerà nel 2026

Resta confermato il bonus destinato alle persone che utilizzano apparecchi elettromedicali salvavita. È una misura autonoma rispetto al bonus sociale e non richiede l’ISEE. Lo sconto è calcolato su potenza impegnata e ore di utilizzo dei dispositivi, con importi annuali che possono andare da 180 a 700 euro. È necessario presentare la documentazione clinica all’ASL o allo Sportello per il Consumatore Energia.

Bonus gas: contributo variabile in base alla zona climatica

Nel 2026 il bonus gas terrà maggiormente conto della zona climatica, una scelta che mira a compensare le differenze di consumo tra Nord e Sud.

Le stime indicano:

zone fredde (E e F): contributi che possono superare i 500 euro all’anno, zone temperate (C e D): tra 200 e 350 euro, zone miti: importo ridotto.

Il valore finale dipende anche dall’uso prevalente del gas: riscaldamento, acqua calda sanitaria o cucina.

Bonus idrico: 50 litri al giorno gratuiti per ogni componente

Il bonus idrico continuerà a garantire anche nel 2026 il cosiddetto quantitativo minimo vitale di acqua, pari a 50 litri al giorno per persona. Per una famiglia di quattro persone significa un totale di circa 73 metri cubi annui coperti gratuitamente, con un risparmio che può superare 120 euro. Come per luce e gas, il riconoscimento avverrà automaticamente attraverso le verifiche ISEE.

Come si può arrivare a oltre 1.200 euro di risparmio annuo

Sommando i vari sconti, una famiglia di cinque componenti con ISEE entro la soglia prevista e residente in una zona climatica fredda può ottenere fino a 1.226 euro all’anno di agevolazioni su luce, gas e acqua. L’importo varia in base a numerosi fattori: composizione familiare, presenza di persone con disabilità, zona climatica, tipo di fornitura e potenza contrattuale.