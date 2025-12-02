Dicembre mese degli scioperi: sono quattro diversi

Il mese di dicembre si preannuncia particolarmente intenso sul fronte delle mobilitazioni sindacali. Non solo lo sciopero generale del 12 dicembre proclamato dalla Cgil contro la legge di bilancio, ma anche una serie di iniziative che coinvolgeranno trasporti pubblici, collegamenti marittimi, compagnie aeree e logistica.

Di seguito il calendario completo, come riportato dal Ministero dei Trasporti.

9 dicembre – Roma, trasporto pubblico locale

Sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale nella Capitale.

A incrociare le braccia saranno le sigle OSR Sul. Previsti disagi su bus, metro e tram per l’intera giornata.

9–11 dicembre – Navigazione Tirrenia CIN e Moby

Sciopero di 48 ore del personale marittimo e amministrativo, dalle 15 del 9 dicembre alle 14.59 dell’11 dicembre.

Secondo le sigle FEDERMAR, UGL Mare e USB, la mobilitazione si inserisce in una fase critica per Tirrenia–CIN, caratterizzata da:

un forte ridimensionamento delle attività;

una flotta ridotta rispetto al passato;

timori per la tenuta occupazionale e condizioni sempre più precarie per molti marittimi;

l’interruzione della tratta Napoli–Palermo, con la dismissione dell’ultima nave operativa;

conseguenze negative anche per il personale addetto alla biglietteria.

12 dicembre – Sciopero generale CGIL

La Cgil ha proclamato uno sciopero generale nazionale contro la legge di bilancio del governo.

L’annuncio è arrivato durante l’assemblea nazionale “Democrazia al lavoro” al Nelson Mandela Forum di Firenze, attraverso l’intervento del presidente dell’assemblea generale della Cgil, Fulvio Fammoni.

Le conclusioni saranno affidate al segretario generale Maurizio Landini.

17 dicembre – Vueling

Sciopero di quattro ore, dalle 13 alle 17, del personale della compagnia aerea Vueling.

La protesta è stata indetta da Uilt, Uil e Usb. Possibili ritardi, cancellazioni e disagi per i viaggiatori.

22–24 dicembre – Logistica Number 1 Logistic Group

Sciopero di 72 ore dal 22 al 24 dicembre, proclamato da FAO Cobas con possibile adesione di altre sigle.

A fermarsi saranno gli autisti e il personale viaggiante dell’azienda, con potenziali ripercussioni sul trasporto merci nazionale e sulle consegne nel periodo immediatamente precedente al Natale.