Dal 3 dicembre è possibile chiedere il Bonus da 200 euro

Il click day del 18 novembre ha mandato in tilt la piattaforma del Bonus Elettrodomestici, dando il via a una corsa al voucher senza precedenti. Il plafond disponibile — 48,1 milioni di euro — è stato bruciato in poche ore, ma la partita non è ancora chiusa: il 3 dicembre potrebbe diventare la data decisiva per migliaia di famiglie rimaste in lista d’attesa.

Una coda virtuale che può ancora scorrere

Nelle prime dieci ore dall’apertura del portale sono arrivate richieste da oltre 550.000 famiglie. Per accedere al bonus era sufficiente autodichiarare di voler sostituire un elettrodomestico obsoleto, senza necessità di caricare l’ISEE in fase iniziale.

Ora, però, tutte le domande dovranno passare alla fase di verifica:

alcune saranno convalidate,

altre respinte per mancanza dei requisiti o per documentazione non conforme.

È proprio questo processo a poter far scorrere la graduatoria virtuale, generata in ordine cronologico in base al momento esatto della richiesta.

Il 3 dicembre sarà lo spartiacque

Il 3 dicembre rappresenta il termine dei 15 giorni concessi per utilizzare i voucher emessi il 18 novembre.

Chi non avrà usato il bonus entro quella data lo perderà automaticamente, liberando posti per chi è ancora in attesa.

Tra verifiche, rinunce e voucher scaduti, il numero dei beneficiari potrebbe aumentare più del previsto, offrendo una seconda chance a chi non è riuscito a completare la procedura durante il click day.

Solo 300.000 voucher già erogati

Ad oggi i voucher distribuiti sono circa 300.000, molto meno rispetto a oltre un milione di domande totali.

Il 60% dei beneficiari ha ottenuto il contributo massimo da 200 euro, riservato ai nuclei con ISEE sotto i 25.000 euro.

Gli altri hanno ricevuto un voucher da 100 euro, con uno sconto complessivo che non può superare il 30% del prezzo dell’elettrodomestico da acquistare.

Il presidente di Applia, Stefano Pasini, ha sottolineato come la domanda di sostituzione degli elettrodomestici fosse «ampiamente sottostimata», risultando molto superiore alle previsioni di spesa.

Molte famiglie resteranno senza bonus: spunta l’ipotesi di renderlo strutturale

Con oltre mezzo milione di richieste a fronte di risorse limitate, è inevitabile che una parte consistente delle famiglie rimanga esclusa dal contributo. La dinamica del click day ha evidenziato un problema: il bisogno di rinnovare gli elettrodomestici nelle abitazioni italiane è molto più diffuso del previsto.

Per questo motivo, diversi emendamenti alla legge di bilancio propongono di estendere il bonus anche al 2026 e al 2027, con un fondo annuale da 50 milioni.

La prima firmataria è la senatrice Elena Testor (Lega), e l’idea sembra trovare apertura anche al Ministero delle Imprese, con il ministro Adolfo Urso favorevole a trasformare il bonus in una misura strutturale.

Come restare in coda

Sebbene i fondi siano esauriti, la coda resta ancora attiva. È possibile accedervi tramite:

il sito ufficiale bonuselettrodomestici.it (SPID o CIE),

l’app IO, nella sezione “Servizi”.

Essere in coda non dà garanzia di ottenere il voucher, ma offre la possibilità di beneficiare degli scorrimenti previsti proprio a partire dal 3 dicembre.