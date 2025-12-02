Da gennaio è in pagamento il Bonus da 360 euro

Dal prossimo gennaio è previsto un incremento annuale di 360 euro destinato ai titolari di pensione minima Inps. Si tratta di un aumento che nasce dalla somma di tre componenti: la rivalutazione ordinaria, la rivalutazione straordinaria dedicata agli assegni minimi e l’incremento al milione riservato ai pensionati di almeno 70 anni. L’intervento si inserisce nel quadro delle misure adottate dal Governo con l’obiettivo dichiarato di sostenere il potere d’acquisto, affiancando ai bonus anche un percorso di riduzione delle aliquote Irpef avviato con la Manovra 2024.
A chi spetta il bonus da 360 euro
Il beneficio riguarderà esclusivamente i titolari di pensione minima, senza necessità di presentare domanda: l’aumento verrà applicato in automatico.
Rientrano inoltre nella platea completa solo i pensionati con almeno 70 anni, in quanto destinatari dell’incremento al milione che rappresenta una delle tre voci che compongono i 360 euro totali.
Come si arriva ai 360 euro
Attualmente la pensione minima è pari a 603,40 euro mensili. Le tre voci che determinano l’aumento sono:
Rivalutazione ordinaria (1,4%)
8,45 euro al mese
108,85 euro l’anno
Rivalutazione straordinaria sulle pensioni minime (1,5%)
9,18 euro al mese
110,16 euro l’anno
Incremento al milione (per chi ha compiuto 70 anni)
L’incremento passerà da 136,44 a 156,44 euro mensili, in base a quanto previsto nella Manovra.
La quota aggiuntiva annuale porta il totale complessivo dell’aumento a circa 360 euro l’anno.
Chi beneficerà dell’aumento massimo
L’incremento pieno riguarda quindi i pensionati che:
percepiscono la pensione minima Inps
hanno almeno 70 anni
rientrano nei requisiti per l’incremento al milione
Per tutti gli altri percettori della pensione minima restano comunque validi gli aumenti derivanti dalla rivalutazione ordinaria e straordinaria.