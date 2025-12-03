Cuoco insospettabile scoperto a trasportare stupefacenti

I carabinieri della Sezione Radiomobile di Castellammare di Stabia hanno arrestato a Sant’Antonio Abate un uomo di 29 anni, cuoco originario di Angri, sorpreso con una significativa quantità di marijuana destinata allo spaccio. Il giovane è fermato mentre era alla guida della sua auto. Arrivato a un incrocio, ha tentato di allontanarsi accelerando dopo aver notato la pattuglia dei carabinieri. Il comportamento sospetto ha insospettito i militari, che hanno immediatamente inseguito e bloccato il veicolo.

Durante il controllo, il 29enne ha ammesso di avere nascosto sotto il sedile del passeggero un pacco contenente 100 grammi di marijuana già pronta per la vendita. La sostanza è sequestrata e i carabinieri hanno deciso di estendere le verifiche anche alla sua abitazione.

All’interno di una stanza, gli agenti hanno rinvenuto altri 750 grammi di marijuana conservati sottovuoto in uno zaino, oltre a materiale per il confezionamento e denaro contante riconducibile all’attività illecita.

Il giovane è arrestato con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e trasferito in carcere, in attesa delle successive decisioni dell’autorità giudiziaria.