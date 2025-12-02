Concorsi pubblici per 4000 assunzioni in scadenza a dicembre

Il mese di dicembre rappresenta l’ultima occasione dell’anno per migliaia di candidati che aspirano a un impiego stabile nel settore pubblico. Numerose amministrazioni stanno infatti per chiudere le procedure concorsuali avviate nelle scorse settimane, offrendo posti a tempo indeterminato in ambiti che spaziano dalla sanità all’ispezione del lavoro, fino alla ricerca scientifica e ai profili amministrativi.

Di seguito una panoramica completa dei bandi in scadenza con relative posizioni, requisiti principali e date limite.

INPS e INAIL: 448 posti per ispettori di vigilanza

INPS e INAIL hanno avviato una procedura congiunta per l’assunzione di 448 ispettori di vigilanza nell’Area dei Funzionari, con contratto a tempo indeterminato. La selezione è aperta anche a chi possiede la laurea triennale.

Scadenza domanda: 10 dicembre 2025

AGEA: 13 assistenti diplomati

L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura cerca 13 assistenti B1. Il concorso è accessibile con il diploma di maturità e non richiede esperienza specifica.

Scadenza domanda: 6 dicembre 2025

AGCM: 50 praticanti per l’Autorità Antitrust

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato seleziona 50 praticanti per un percorso formativo annuale. Possono partecipare laureati in discipline giuridiche, economiche, statistiche o archivistico-bibliotecarie. Previsto rimborso spese mensile.

Scadenza domanda: 8 dicembre 2025

Agenzia Spaziale Italiana: tecnologi e CTER

L’Agenzia Spaziale Italiana apre due procedure:

16 tecnologi di III livello nell’Area tecnico-scientifica

Scadenza: 3 dicembre 2025

2 collaboratori tecnici (CTER) di VI livello

Scadenza: 17 dicembre 2025

Presidenza della Repubblica: 10 coadiutori amministrativi

Il Segretariato Generale seleziona 10 coadiutori amministrativi, tre dei quali riservati a personale interno. Richiesto diploma quinquennale; previsti limiti anagrafici (40 anni, elevabili a 45 in alcuni casi).

Scadenza domanda: 18 dicembre 2025

Regione Puglia: maxi-bando per 1.000 OSS

La Regione Puglia assume 1.000 Operatori Socio Sanitari con contratto a tempo indeterminato presso le aziende sanitarie regionali. Necessari licenza media e qualifica OSS.

Scadenza domanda: 22 dicembre 2025

Regione Puglia: concorso per 1.000 infermieri

Parallelamente, la Regione pubblica anche il bando per 1.000 infermieri, gestito dalla ASL Bari. Richiesti laurea in Infermieristica o titolo equipollente e iscrizione all’albo professionale.

Scadenza domanda: 22 dicembre 2025

INFN: 45 tecnologi a tempo indeterminato

L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare seleziona 45 tecnologi di III livello, suddivisi in 19 procedure dedicate alle diverse sedi dell’ente. Richiesta laurea magistrale in discipline scientifiche.

Scadenza domanda: 17 dicembre 2025

Esercito Italiano: 47 ufficiali in ruoli speciali

Il bando dell’Esercito prevede l’assunzione di 47 ufficiali nei ruoli speciali delle Armi combattenti e del Corpo Sanitario. Accesso consentito ai laureati triennali; titoli avanzati costituiscono elemento preferenziale per il Corpo Sanitario.

Scadenza domanda: 17 dicembre 2025

IVASS: 15 esperti per la sede di Roma

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni recluta 15 esperti economico-aziendali da inserire con contratto a tempo indeterminato nel livello professionale 1 dell’area manageriale.

Scadenza domanda: 22 dicembre 2025

ASL 4 Liguria: 100 infermieri

La ASL 4 Liguria seleziona 100 infermieri, suddivisi in 50 posti per l’ASL 4 Chiavari e 50 per l’ASL 5 La Spezia. Ogni candidato può indicare una sola destinazione.

Scadenza domanda: 18 dicembre 2025

Policlinico San Martino di Genova: 641 assunzioni per infermieri

L’IRCCS Policlinico San Martino avvia una delle più ampie selezioni sanitarie dell’anno con 641 posti a tempo indeterminato destinati a cinque enti dell’area metropolitana genovese:

170 posti per il Policlinico San Martino

353 per l’ASL 3

75 per l’Ospedale Galliera

38 per l’Istituto Giannina Gaslini

5 per l’Ospedale Evangelico Internazionale

Scadenza domanda: 18 dicembre 2025