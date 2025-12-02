Concorsi pubblici per 4000 assunzioni in scadenza a dicembre

Il mese di dicembre rappresenta l’ultima occasione dell’anno per migliaia di candidati che aspirano a un impiego stabile nel settore pubblico. Numerose amministrazioni stanno infatti per chiudere le procedure concorsuali avviate nelle scorse settimane, offrendo posti a tempo indeterminato in ambiti che spaziano dalla sanità all’ispezione del lavoro, fino alla ricerca scientifica e ai profili amministrativi.
Di seguito una panoramica completa dei bandi in scadenza con relative posizioni, requisiti principali e date limite.
INPS e INAIL: 448 posti per ispettori di vigilanza
INPS e INAIL hanno avviato una procedura congiunta per l’assunzione di 448 ispettori di vigilanza nell’Area dei Funzionari, con contratto a tempo indeterminato. La selezione è aperta anche a chi possiede la laurea triennale.
Scadenza domanda: 10 dicembre 2025
AGEA: 13 assistenti diplomati
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura cerca 13 assistenti B1. Il concorso è accessibile con il diploma di maturità e non richiede esperienza specifica.
Scadenza domanda: 6 dicembre 2025
AGCM: 50 praticanti per l’Autorità Antitrust
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato seleziona 50 praticanti per un percorso formativo annuale. Possono partecipare laureati in discipline giuridiche, economiche, statistiche o archivistico-bibliotecarie. Previsto rimborso spese mensile.
Scadenza domanda: 8 dicembre 2025
Agenzia Spaziale Italiana: tecnologi e CTER
L’Agenzia Spaziale Italiana apre due procedure:
16 tecnologi di III livello nell’Area tecnico-scientifica
Scadenza: 3 dicembre 2025
2 collaboratori tecnici (CTER) di VI livello
Scadenza: 17 dicembre 2025
Presidenza della Repubblica: 10 coadiutori amministrativi
Il Segretariato Generale seleziona 10 coadiutori amministrativi, tre dei quali riservati a personale interno. Richiesto diploma quinquennale; previsti limiti anagrafici (40 anni, elevabili a 45 in alcuni casi).
Scadenza domanda: 18 dicembre 2025
Regione Puglia: maxi-bando per 1.000 OSS
La Regione Puglia assume 1.000 Operatori Socio Sanitari con contratto a tempo indeterminato presso le aziende sanitarie regionali. Necessari licenza media e qualifica OSS.
Scadenza domanda: 22 dicembre 2025
Regione Puglia: concorso per 1.000 infermieri
Parallelamente, la Regione pubblica anche il bando per 1.000 infermieri, gestito dalla ASL Bari. Richiesti laurea in Infermieristica o titolo equipollente e iscrizione all’albo professionale.
Scadenza domanda: 22 dicembre 2025
INFN: 45 tecnologi a tempo indeterminato
L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare seleziona 45 tecnologi di III livello, suddivisi in 19 procedure dedicate alle diverse sedi dell’ente. Richiesta laurea magistrale in discipline scientifiche.
Scadenza domanda: 17 dicembre 2025
Esercito Italiano: 47 ufficiali in ruoli speciali
Il bando dell’Esercito prevede l’assunzione di 47 ufficiali nei ruoli speciali delle Armi combattenti e del Corpo Sanitario. Accesso consentito ai laureati triennali; titoli avanzati costituiscono elemento preferenziale per il Corpo Sanitario.
Scadenza domanda: 17 dicembre 2025
IVASS: 15 esperti per la sede di Roma
L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni recluta 15 esperti economico-aziendali da inserire con contratto a tempo indeterminato nel livello professionale 1 dell’area manageriale.
Scadenza domanda: 22 dicembre 2025
ASL 4 Liguria: 100 infermieri
La ASL 4 Liguria seleziona 100 infermieri, suddivisi in 50 posti per l’ASL 4 Chiavari e 50 per l’ASL 5 La Spezia. Ogni candidato può indicare una sola destinazione.
Scadenza domanda: 18 dicembre 2025
Policlinico San Martino di Genova: 641 assunzioni per infermieri
L’IRCCS Policlinico San Martino avvia una delle più ampie selezioni sanitarie dell’anno con 641 posti a tempo indeterminato destinati a cinque enti dell’area metropolitana genovese:
170 posti per il Policlinico San Martino
353 per l’ASL 3
75 per l’Ospedale Galliera
38 per l’Istituto Giannina Gaslini
5 per l’Ospedale Evangelico Internazionale
Scadenza domanda: 18 dicembre 2025