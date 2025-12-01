Coinquilina scopre il corpo senza vita di uno studente

Un giovane studente fuorisede di 25 anni è stato trovato morto lo scorso 27 novembre nel bagno dell’appartamento condiviso con altri studenti in via Vigevano, nel quartiere Nomentano a Roma.

La scoperta del corpo

A rinvenire il corpo del ragazzo è stata la sua coinquilina, che intorno alle 11:30 ha lanciato l’allarme chiamando il 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e il personale sanitario del 118, che hanno constatato il decesso.

Cause del decesso e indagini

Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe morto presumibilmente per cause naturali. La salma è stata trasferita all’obitorio del Policlinico Gemelli, dove verrà eseguita l’autopsia per chiarire con certezza le cause della morte.

Sulla vicenda stanno indagando gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato le procedure di rito per acquisire eventuali elementi utili al caso.

