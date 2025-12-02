Cade dalle scale e muore

Un grave incidente agricolo si è verificato ieri a Polla, dove un uomo di 75 anni ha perso la vita mentre svolgeva lavori nei terreni di sua proprietà. Secondo una prima ricostruzione, il pensionato stava operando su uno scalino di circa un metro e mezzo quando ha improvvisamente perso l’equilibrio, cadendo e battendo violentemente la testa. L’allarme è scattato immediatamente e il personale del 118 ha trasportato l’uomo in condizioni critiche all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari e il ricovero nel reparto di rianimazione, il 75enne è deceduto poco dopo l’arrivo in struttura.

La vittima era molto conosciuta e stimata nella comunità di Polla, sia per la sua attività professionale svolta in passato sia per il suo impegno da pensionato. La notizia ha destato profondo cordoglio nel paese.

