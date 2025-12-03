Bonus Under 35, Inps avvia la procedura online

L’Inps ha reso disponibile il servizio per richiedere il bonus giovani under 35, previsto dal decreto Coesione, destinato ai giovani che non hanno ancora compiuto 35 anni e avviano un’attività imprenditoriale in Italia nei settori strategici della transizione digitale ed ecologica.

Come fare domanda

Le domande sono da presentare tramite il sito www.inps.it

, accedendo con un’identità digitale (SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS o eIDAS) seguendo il percorso:

“Sostegni, Sussidi e Indennità” → “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” → “Vedi tutti” nella sezione Strumenti → “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” → “Utilizza lo strumento” → “Incentivo Decreto Coesione”.

Chi non dispone di credenziali digitali può rivolgersi agli istituti di patronato o al Contact Center Multicanale, chiamando il numero verde 803 164 da rete fissa (gratuito) o il 06 164164 da rete mobile (a pagamento secondo la tariffa del gestore).

Termini e requisiti

Il bonus è destinato a chi avvia l’attività tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025. La domanda va presentata entro 30 giorni dall’avvio dell’attività; per chi ha iniziato prima del 28 novembre 2025, il termine decorre dalla pubblicazione della circolare Inps 148/2025.

Importo e modalità di erogazione

L’incentivo consiste in un contributo mensile di 500 euro, erogato per un massimo di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Il pagamento è liquidato annualizzato in forma anticipata, in base ai mesi effettivi di attività e alla disponibilità dei fondi stanziati.

Il bonus rappresenta un sostegno concreto ai giovani imprenditori per facilitare l’avvio di attività nei settori tecnologici e sostenibili, favorendo l’innovazione e l’autoimpiego in un contesto economico complesso.