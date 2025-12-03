Bonus per le case da 300 euro: i requisiti

Garantire un’abitazione stabile significa tutelare salute, dignità e sicurezza. È su questo principio che la Regione Calabria ha costruito “Una casa per tutti”, il nuovo programma di sostegno abitativo finanziato con il POR Calabria 2021-2027 – Azione 4.1.1 FSE+. L’iniziativa dispone di un fondo da 9 milioni di euro, destinato alle famiglie in difficoltà economica per prevenire la perdita della casa e promuovere percorsi di inclusione sociale.

Un bonus mensile fino a 300 euro

L’intervento prevede l’erogazione di un contributo mensile fino a 300 euro, con una maggiorazione di 50 euro per i nuclei familiari che includono una persona con disabilità. L’obiettivo è offrire un sostegno immediato alle famiglie che rischiano di non riuscire a sostenere i costi dell’abitazione.

Il diritto alla casa come leva di inclusione

La Regione Calabria ribadisce che il diritto a una casa non è un beneficio accessorio, ma una condizione fondamentale per ricostruire autonomia personale e familiare. Disporre di un alloggio stabile permette infatti di migliorare la qualità della vita, recuperare fiducia e affrontare con maggiore serenità percorsi lavorativi, educativi e sociali.

Con “Una casa per tutti”, la Regione intende consolidare un modello di welfare basato su prossimità e sostegno reale, superando logiche emergenziali e investendo su strumenti semplici e accessibili per i cittadini più fragili.

Requisiti e destinatari: chi potrà accedere al bando

Il bando, di prossima pubblicazione, sarà rivolto a:

nuclei familiari residenti in Calabria

con ISEE fino a 17.000 euro

in condizioni di disagio economico o abitativo

inclusi i beneficiari dell’Assegno di inclusione (quota A)

L’obiettivo è raggiungere le persone più vulnerabili, comprese quelle che vivono difficoltà improvvise che potrebbero trasformarsi in un rischio concreto di perdita dell’abitazione.

Gestione del contributo: il ruolo degli Ambiti territoriali sociali e dei Comuni

L’erogazione sarà coordinata dagli Ambiti territoriali sociali (ATS), in collaborazione con i Comuni calabresi. Gli enti locali dovranno:

selezionare i beneficiari

monitorare l’utilizzo delle risorse

rendicontare gli interventi alla Regione

Questa governance condivisa rafforza la rete sociale sui territori e permette di intervenire in modo più mirato contro le situazioni di marginalità abitativa.

Una misura in linea con le strategie europee contro l’esclusione abitativa

“Una casa per tutti” si colloca all’interno delle politiche europee di contrasto alla povertà e riconosce l’abitazione come elemento essenziale per garantire inclusione e benessere. Attraverso un sostegno economico diretto, la Regione Calabria mira a evitare che difficoltà momentanee degenerino in condizioni di esclusione o povertà cronica.