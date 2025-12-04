Bonus da 155 euro per Natale

Per molti pensionati dicembre rappresenta il mese più significativo dell’anno. Alla mensilità ordinaria si aggiungono infatti la tredicesima, eventuali conguagli e, per alcuni, anche una somma extra pensata per sostenere le spese delle festività. In un contesto segnato dal caro-vita, ogni importo aggiuntivo può incidere in modo concreto sul bilancio familiare.

Tra le misure confermate dall’INPS figura anche il cosiddetto bonus Natale, un contributo economico rivolto a una categoria specifica di pensionati con trattamenti più bassi. Non si tratta di un beneficio generalizzato né di un’alternativa alla tredicesima: è un importo aggiuntivo, erogato una sola volta a dicembre, che molti riceveranno automaticamente nel proprio cedolino senza dover presentare alcuna domanda.

Questa somma extra, introdotta oltre vent’anni fa, è una misura ormai strutturale, pensata per sostenere i titolari di pensioni più vicine al minimo.

Importo del bonus: perché vale circa 155 euro

Il bonus, definito tecnicamente “importo aggiuntivo”, per il 2025 è pari a 154,94 euro, come riportato da Il Tirreno. La misura è stata istituita dalla legge finanziaria 2001 (art. 70 della legge n. 388/2000) ed è destinata esclusivamente ai titolari di pensioni previdenziali, cioè quelle basate sui contributi versati.

Restano esclusi assegni sociali, pensioni di invalidità civile e altri trattamenti non classificati come pensioni previdenziali.

L’importo pieno spetta solo a chi percepisce una pensione annua pari o inferiore alla somma tra trattamento minimo e bonus. Se il reddito pensionistico supera di poco tale soglia, è possibile ricevere un importo parziale, calcolato come differenza rispetto al limite massimo previsto.

Requisiti di reddito e criteri per l’erogazione

Oltre al tipo di trattamento, un ruolo decisivo è svolto dai limiti reddituali. Per ottenere l’importo completo:

il pensionato solo deve avere un reddito annuo entro un tetto pari a 1,5 volte il trattamento minimo;

i coniugati o uniti civilmente rientrano invece in un limite più elevato, pari a 3 volte il minimo, pur nel rispetto di un vincolo individuale sul singolo assegno.

La finalità della misura è chiara: concentrare il contributo su chi ha pensioni e redditi complessivi più bassi.

Come controllare il bonus nel cedolino di dicembre

L’erogazione è completamente automatica. L’INPS effettua le verifiche sui redditi e accredita l’importo direttamente sulla pensione di dicembre, indicandolo come voce separata nel cedolino.

Se il bonus non dovesse comparire nonostante il rispetto dei requisiti, è possibile chiedere una ricostituzione della pensione tramite il portale INPS, così da correggere eventuali dati non aggiornati o verificare eventuali errori.

Per chi rientra nei criteri, l’assegno di dicembre risulterà quindi più alto di circa 155 euro, un sostegno che aiuta ad affrontare con maggiore serenità le spese del periodo festivo.