Blitz nella notte: famiglia trovata con 204mila euro, armi e orologi di lusso

Un’operazione dei Carabinieri della Tenenza di Afragola e di Arzano ha portato, durante un controllo notturno nel rione Salicelle, al sequestro di una ingente somma di denaro, orologi di lusso e armi. Il blitz è avvenuto all’interno di un appartamento occupato da cinque persone: una donna di 72 anni, i suoi tre figli di 52, 44 e 41 anni, e la compagna ventottenne del quarantquattrenne, quest’ultimo già noto alle forze dell’ordine per precedenti rapine.

Denaro e beni di valore rinvenuti in casa

La perquisizione dell’abitazione ha permesso di individuare:

204 mila euro in contanti

Sei orologi Rolex

Ventuno carte di credito e bancomat

Materiale che è stato immediatamente sequestrato dai militari.

Armi nel sottoscala e nella seconda abitazione

L’operazione è proseguita anche negli spazi comuni del palazzo. Nel sottoscala, al momento attribuito a ignoti, i Carabinieri hanno trovato:

una pistola Glisenti Brescia con matricola abrasa

quindici proiettili calibro .44

trentotto proiettili calibro .38

Ulteriori controlli sono stati effettuati nella vicina abitazione della compagna ventottenne del quarantquattrenne. Qui i militari hanno sequestrato:

1.630 euro in contanti

una pistola Bbm priva di matricola

due proiettili calibro 6.35

un coltello lungo undici centimetri

Indagini in corso

Le armi recuperate saranno sottoposte ad analisi balistiche per verificare un possibile coinvolgimento in episodi di sangue o altri reati. I Carabinieri della Tenenza di Arzano proseguono le indagini per ricostruire la provenienza del denaro, dei beni di lusso e delle armi rinvenute.