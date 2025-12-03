Bimba di due anni perde un dito all’asilo

Una bambina di due anni ha riportato la perdita di una porzione di falange dopo essersi schiacciata un dito nella porta del bagno dell’asilo nido comunale di Maiori, in Costiera Amalfitana. L’incidente è avvenuto giovedì scorso e ha richiesto un intervento medico immediato.

I soccorsi e il trasferimento al Santobono

Secondo le prime ricostruzioni, il personale scolastico avrebbe prestato i primi soccorsi e avvisato la famiglia. Il padre, arrivato rapidamente nella struttura, resosi conto della gravità della ferita, ha allertato il 118.

Un’ambulanza dell’Asl di Salerno ha trasferito la piccola d’urgenza all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove la bambina è sottoposta a un intervento chirurgico alla mano destra con l’obiettivo di ricongiungere la porzione di falange.

La denuncia dei genitori

I genitori hanno poi presentato denuncia, chiedendo verifiche sui tempi e sulle modalità dei soccorsi per accertare se siano stati tempestivi e adeguati a tutelare la salute della bambina.

Le indagini

La struttura, inaugurata circa due anni fa e realizzata con fondi regionali per un milione di euro, è ora al centro degli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Amalfi. I militari hanno effettuato i primi rilievi e raccolto le testimonianze del personale scolastico e della famiglia, con l’obiettivo di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle normative di sicurezza.