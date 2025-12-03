Autostrade, arrivano i rimborsi dei pedaggi

Una novità destinata a cambiare l’esperienza degli automobilisti sta per arrivare: a partire da giugno — e forse anche prima — chi rimane intrappolato in code dovute a cantieri, restringimenti o traffico completamente fermo potrà chiedere un rimborso, totale o parziale, del pedaggio. La misura è prevista dalla delibera n. 211/2025, approvata dall’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) il 2 dicembre, che introduce un sistema nazionale di compensazione per i disagi sulle tratte a pagamento.

Quando entra in vigore

Il sistema diventerà obbligatorio nel 2026: dal 1° giugno per le tratte gestite da un unico concessionario e dal 1° dicembre per quelle con più gestori coinvolti. Secondo il presidente di ART, Nicola Zaccheo, si tratta di un modello unico in Europa, esteso all’intera rete autostradale a pedaggio.

«Il pedaggio si paga per usufruire di un’infrastruttura funzionante e scorrevole», spiega Zaccheo. «Quando ciò non accade, ad esempio durante lavori programmati, il servizio non corrisponde più alle condizioni previste. L’obiettivo è ridurre il disagio e migliorare la pianificazione dei cantieri».

Come funziona il rimborso

Il regolamento distingue due scenari principali:

1. Cantieri programmati

Il diritto al rimborso varia in base alla lunghezza del percorso:

<30 km: rimborso sempre previsto

30-50 km: solo con almeno 10 minuti di ritardo

>50 km: almeno 15 minuti di ritardo

Il calcolo tiene conto di parametri come riduzione delle corsie, ampiezza della carreggiata, eventuale utilizzo della corsia opposta, impatto sulla corsia di emergenza, durata del cantiere e ritardi registrati sul segmento tra due caselli consecutivi. Sono esclusi cantieri dovuti a emergenze, già associati a sconti tariffari o mobili.

2. Traffico completamente bloccato

Il rimborso è proporzionale al disagio e riguarda solo il tratto gestito dal concessionario:

60-119 minuti di blocco: 50%

120-179 minuti: 75%

oltre 180 minuti: rimborso totale

I pendolari che subiscono disagi costanti potranno recedere dall’abbonamento.

Digitale e trasparente

Il processo sarà interamente digitale: ART obbliga i gestori a sviluppare un’app nazionale, attraverso cui gli utenti registrati riceveranno l’avviso del rimborso entro 10 giorni e l’accredito entro 5 o 10 giorni, a seconda del metodo di pagamento. Chi non utilizza l’app potrà presentare richiesta tramite sportelli online o numeri verdi, ottenendo risposta entro 20 giorni e pagamento entro 10.

È previsto anche un borsellino elettronico: rimborsi inferiori a 10 centesimi verranno accumulati fino a raggiungere 1 euro. Inoltre, i concessionari dovranno garantire massima trasparenza, fornendo dati su cantieri, tempi medi e criteri di calcolo entro 12 mesi dal viaggio. Il monitoraggio dei blocchi e dei cantieri sarà automatizzato, senza necessità di segnalazioni da parte dei viaggiatori.

Questa misura rappresenta un vero cambio di paradigma: il pedaggio non sarà più solo un pagamento, ma una garanzia di servizio, con tutele concrete per chi affronta disagi in autostrada.