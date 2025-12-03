Autista di bus con la patente ritirata perché ubriaco: si è tolto la vita

Un autista di 56 anni, dipendente della società Segesta, si è tolto la vita nella sua abitazione di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta. L’uomo era stato sospeso dal servizio due settimane fa, dopo che la Polizia Stradale gli aveva ritirato la patente per guida in stato d’ebbrezza durante l’orario lavorativo.

Il controllo in autostrada

L’episodio che aveva portato al provvedimento risale a quindici giorni prima. L’autista era impegnato nella tratta Palermo-Trapani alla guida di un autobus con 22 passeggeri. Un medico a bordo, preoccupato per l’andatura irregolare del mezzo che zigzagava in autostrada e sfiorava i margini della carreggiata, era riuscito a convincerlo ad accostare.

Il pullman era rimasto fermo sul ciglio della strada per circa un’ora, in attesa di un conducente sostitutivo. Nel frattempo era intervenuta la Polizia Stradale, che aveva sottoposto l’uomo all’alcol test, risultato positivo. Da quel momento era scattata la sospensione e il ritiro immediato della patente.

Il ricordo dell’azienda

La morte è avvenuta esattamente quindici giorni dopo il provvedimento. Segesta, la società per cui l’uomo lavorava, ha diffuso una nota di cordoglio.

«Era un lavoratore esemplare, irreprensibile e sempre disponibile» ha dichiarato l’amministratore delegato, Venero Nicosia. «Quando i turni non gli permettevano di rientrare a Mussomeli, si fermava a Palermo a riposare. Era con noi dal 2003, e prima ancora aveva lavorato per Sicilbus. Le visite mediche lo avevano sempre dichiarato idoneo alla guida».

In oltre vent’anni di servizio, l’autista non aveva mai ricevuto sanzioni né richiami disciplinari. Secondo l’azienda, stava vivendo un periodo particolarmente difficile.