Arretrati delle pensioni non pagate, in arrivo una sorpresa

Decine di pensionati della Polizia di Stato hanno avviato una contestazione formale nei confronti dell’INPS per presunte irregolarità nel ricalcolo degli incrementi contrattuali previsti dal D.P.R. 57/2022. Secondo gli ex agenti, gli arretrati spettanti — circa 108 euro lordi mensili — sarebbero stati drasticamente ridotti, spesso senza alcuna spiegazione.

I cedolini forniti dall’ente previdenziale, inoltre, risulterebbero incompleti e privi di dettagli di calcolo, rendendo impossibile verificare la correttezza delle somme erogate.

Aumenti ridotti fino al 70%: “Cedolini opachi e incongruenze”

Come denunciato dal comunicato dell’associazione Voce Libera, molti pensionati, dopo una vita di servizio nelle forze dell’ordine, si ritrovano oggi a fronteggiare pensioni non allineate agli aumenti contrattuali del triennio 2019-2021.

Le riduzioni segnalate sarebbero significative:

da 108 euro di aumento teorico,

a 40,75 euro o persino 27,20 euro,

senza alcuna motivazione riportata nei cedolini.

La mancanza di trasparenza, secondo gli ex agenti, rappresenta non solo un danno economico ma una violazione del diritto all’accesso e alla chiarezza amministrativa, in contrasto con la Legge 241/1990 e con l’articolo 97 della Costituzione, che impone pubblica amministrazione imparziale e motivata.

La diffida: 30 giorni di ultimatum all’INPS

I pensionati hanno quindi inviato una diffida formale, concedendo all’INPS 30 giorni per:

ricalcolare correttamente le pensioni,

corrispondere gli arretrati dovuti,

fornire cedolini chiari e dettagliati.

In caso di mancata risposta, annunciano di essere pronti a procedere con:

ricorso alle sedi giurisdizionali competenti,

segnalazione alla Corte dei Conti per verificare eventuali responsabilità amministrative.

La richiesta è una sola: trasparenza e correttezza nei confronti di chi ha servito lo Stato per decenni, e che oggi si vede costretto a difendere i propri diritti davanti ai tribunali.