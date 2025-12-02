Angela trovata senza vita in casa con una ferita alla testa

Restano numerosi gli aspetti da chiarire sulla morte di Angela Dell’Imperio, la donna di 44 anni trovata priva di vita nella sua abitazione di via Pablo Picasso a Frignano la sera di sabato 29 novembre. A dare l’allarme sono stati alcuni familiari che, intorno alle 20, hanno raggiunto l’appartamento e scoperto il corpo. Il personale del 118, intervenuto poco dopo, ha potuto soltanto confermare il decesso. Sul capo della donna era presente una ferita evidente.

I primi accertamenti dei Carabinieri

Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Stazione di Frignano e della Compagnia di Marcianise, che hanno effettuato i rilievi e messo in sicurezza l’abitazione. Dai primi controlli non risultano segni di effrazione né tracce di colluttazione. Non sono emersi, inoltre, elementi immediati che indichino l’intervento di terze persone.

L’ipotesi principale: malore e caduta accidentale

Gli investigatori considerano al momento più probabile che la donna sia stata colpita da un malore improvviso, abbia perso l’equilibrio e sia caduta urtando la testa contro un mobile o il pavimento. Si tratta comunque di una valutazione preliminare: gli inquirenti mantengono aperte tutte le ipotesi in attesa degli esiti medico-legali.

Autopsia disposta dalla Procura

Il pubblico ministero ha ordinato il trasferimento della salma all’Istituto di Medicina Legale di Caserta, dove nei prossimi giorni verrà eseguita l’autopsia. Solo l’esame autoptico potrà determinare con precisione la causa della morte e chiarire eventuali punti ancora irrisolti.

Comunità sotto shock

La scomparsa di Angela Dell’Imperio ha profondamente colpito Frignano. La donna era conosciuta e apprezzata, e molti cittadini hanno voluto lasciare fiori e messaggi di cordoglio davanti al portone della sua abitazione.