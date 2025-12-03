Ancora temporali intensi sulla Campania

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per rischio idrogeologico, valido dalla mezzanotte fino alle ore 14 di domani, 4 dicembre. Le previsioni indicano precipitazioni intense, anche a carattere temporalesco, con particolare attenzione alle aree interne dove i fenomeni potrebbero risultare più marcati.
I settori maggiormente interessati dall’allerta sono:
Zona 4 – Alta Irpinia e Sannio, Zona 5 – Tusciano e Alto Sele, Zona 7 – Tanagro, Zona 8 – Basso Cilento
La Protezione Civile raccomanda prudenza, soprattutto nelle aree soggette a possibili allagamenti, ruscellamenti e smottamenti, e invita la popolazione a limitare gli spostamenti non necessari durante le ore di maggiore instabilità.