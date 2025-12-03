Ancora temporali intensi sulla Campania

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per rischio idrogeologico, valido dalla mezzanotte fino alle ore 14 di domani, 4 dicembre. Le previsioni indicano precipitazioni intense, anche a carattere temporalesco, con particolare attenzione alle aree interne dove i fenomeni potrebbero risultare più marcati.

I settori maggiormente interessati dall’allerta sono:

Zona 4 – Alta Irpinia e Sannio, Zona 5 – Tusciano e Alto Sele, Zona 7 – Tanagro, Zona 8 – Basso Cilento

La Protezione Civile raccomanda prudenza, soprattutto nelle aree soggette a possibili allagamenti, ruscellamenti e smottamenti, e invita la popolazione a limitare gli spostamenti non necessari durante le ore di maggiore instabilità.

“Tutelami così come sono”, a Poggiomarino il convegno per la Giornata Mondiale della Disabilità

Maxi-sequestro di “falsi” nei mercati popolari di Napoli e provincia

In stato di alterazione ferisce tre carabinieri nei Paesi Vesuviani

Addio Lavinia, aveva appena tre anni

Via alle assunzioni da Happy Casa in tutta Italia

Stragiovani 2025, esplosione di energia giovanile nel cuore della Strapoggiomarino

Funzionano le retate sull’Asse Mediano, arrestato un altro delinquente

Cuoco insospettabile scoperto a trasportare stupefacenti

Facebook-f Instagram