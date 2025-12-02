Aggressivo e in cerca di soldi, scavalca in casa del nonno

A Pagani, nel Salernitano, i carabinieri della Tenenza locale hanno arrestato in flagranza un 29enne del posto per la violazione delle misure cautelari a cui era già sottoposto. L’uomo, da tempo al centro di una complessa situazione familiare, era destinatario di un provvedimento di allontanamento dalla casa in cui viveva con i parenti e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Tali restrizioni erano disposte a seguito delle accuse di estorsione e maltrattamenti rivolte nei suoi confronti, episodi che avrebbero avuto come vittime la madre e il nonno materno.

Nonostante l’ordinanza fosse ancora pienamente valida, il giovane ha deciso di ignorare le limitazioni imposte dall’autorità giudiziaria, introducendosi senza alcun permesso nell’abitazione del nonno. La presenza del 29enne nell’immobile non è passata inosservata: l’anziano, impaurito e consapevole del divieto esistente, ha allertato le forze dell’ordine, permettendo un intervento rapidissimo.

I carabinieri, giunti sul posto in pochi minuti, hanno trovato il giovane all’interno dell’appartamento. Dopo le verifiche sulla sua identità e sulla situazione giudiziaria, non hanno potuto far altro che procedere all’arresto per la violazione delle misure cautelari. L’uomo è quindi condotto in caserma per le formalità di rito e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, che dovrà valutare l’inasprimento delle misure a suo carico.

Il Comune di Napoli assume 139 persone per una task force

Materiali alle stelle, i cantieri sono a rischio

Ecco il Bonus Inps da 531 euro

Cade dalle scale e muore

Paura in aereo: atterraggio di emergenza per i calciatori del Napoli

Follia al Baby Shower, botti esplosi direttamente sulla folla

Il Giro torna a Napoli: si passa da Sarno, Palma, Nola e Pomigliano

Telecamere, fondi anche nel Nolano ed a Striano

Facebook-f Instagram