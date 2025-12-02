Aggressivo e in cerca di soldi, scavalca in casa del nonno

A Pagani, nel Salernitano, i carabinieri della Tenenza locale hanno arrestato in flagranza un 29enne del posto per la violazione delle misure cautelari a cui era già sottoposto. L’uomo, da tempo al centro di una complessa situazione familiare, era destinatario di un provvedimento di allontanamento dalla casa in cui viveva con i parenti e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Tali restrizioni erano disposte a seguito delle accuse di estorsione e maltrattamenti rivolte nei suoi confronti, episodi che avrebbero avuto come vittime la madre e il nonno materno.

Nonostante l’ordinanza fosse ancora pienamente valida, il giovane ha deciso di ignorare le limitazioni imposte dall’autorità giudiziaria, introducendosi senza alcun permesso nell’abitazione del nonno. La presenza del 29enne nell’immobile non è passata inosservata: l’anziano, impaurito e consapevole del divieto esistente, ha allertato le forze dell’ordine, permettendo un intervento rapidissimo.

I carabinieri, giunti sul posto in pochi minuti, hanno trovato il giovane all’interno dell’appartamento. Dopo le verifiche sulla sua identità e sulla situazione giudiziaria, non hanno potuto far altro che procedere all’arresto per la violazione delle misure cautelari. L’uomo è quindi condotto in caserma per le formalità di rito e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, che dovrà valutare l’inasprimento delle misure a suo carico.