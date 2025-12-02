Adriana non c’è più, ha perso la sua battaglia contro la malattia

La comunità di Parete è profondamente colpita dalla morte di Adriana Capone, venuta a mancare a soli 50 anni dopo una lunga malattia. La notizia ha suscitato cordoglio in tutto il paese, dove Adriana era conosciuta e stimata. Descritta da molti come una persona solare e disponibile, Adriana era apprezzata per il suo carattere gentile e per la capacità di essere un punto di riferimento per familiari e amici. La sua vita era fortemente legata alla famiglia, alla quale ha dedicato tempo, cura e attenzione: una madre affettuosa, una moglie presente, una figlia e una sorella molto amata.

La sua scomparsa lascia un grande vuoto nei suoi cari: la madre Teresa, il marito Salvatore Pezone, il figlio Giuseppe, le sorelle, i fratelli e l’intera famiglia, in queste ore circondati dall’affetto della cittadinanza. Numerosi i messaggi di vicinanza e i ricordi condivisi da amici e conoscenti, testimonianza del legame profondo che Adriana aveva costruito con la comunità. Tra i messaggi più condivisi, uno saluto semplice e intenso: “Ciao Adriana, ti vogliamo tanto bene. Ora potrai riabbracciare il tuo papà”.