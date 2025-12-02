Adriana non c’è più, ha perso la sua battaglia contro la malattia

La comunità di Parete è profondamente colpita dalla morte di Adriana Capone, venuta a mancare a soli 50 anni dopo una lunga malattia. La notizia ha suscitato cordoglio in tutto il paese, dove Adriana era conosciuta e stimata. Descritta da molti come una persona solare e disponibile, Adriana era apprezzata per il suo carattere gentile e per la capacità di essere un punto di riferimento per familiari e amici. La sua vita era fortemente legata alla famiglia, alla quale ha dedicato tempo, cura e attenzione: una madre affettuosa, una moglie presente, una figlia e una sorella molto amata.

La sua scomparsa lascia un grande vuoto nei suoi cari: la madre Teresa, il marito Salvatore Pezone, il figlio Giuseppe, le sorelle, i fratelli e l’intera famiglia, in queste ore circondati dall’affetto della cittadinanza. Numerosi i messaggi di vicinanza e i ricordi condivisi da amici e conoscenti, testimonianza del legame profondo che Adriana aveva costruito con la comunità. Tra i messaggi più condivisi, uno saluto semplice e intenso: “Ciao Adriana, ti vogliamo tanto bene. Ora potrai riabbracciare il tuo papà”.

Attacchi sessisti da dirigente scolastico, consigliere comunali di Palma Campania denunciano

Ecco due nuovi Bonus, ci sono già le date di pagamento

Minore sequestrato, paura nel Sud Italia

Treno Circum troppo pieno a Terzigno: i viaggiatori lo bloccano

Da gennaio è in pagamento il Bonus da 360 euro

Dicembre mese degli scioperi: sono quattro diversi

Comuni sciolti per mafia: è record in Campania, Calabria e Sicilia – L’ELENCO

Parto in casa, muore il neonato

Facebook-f Instagram