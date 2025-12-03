Addio Lavinia, aveva appena tre anni

Non ce l’ha fatta Lavinia Luciani, la bambina barese di tre anni affetta da un tumore maligno al cervello. Nei mesi scorsi la famiglia aveva avviato una raccolta fondi per permettere alla piccola di essere sottoposta all’estero a un trattamento innovativo. L’iniziativa aveva ricevuto una risposta immediata e straordinaria: in sole 24 ore erano infatti raccolti 97.680 euro, la cifra necessaria per affrontare le spese del viaggio e delle cure.

La comunicazione del lutto

La notizia della scomparsa della bambina è infatti diffusa sui social da Chiara Riccardi, consigliera del Municipio III di Bari, che in queste settimane aveva seguito e sostenuto la mobilitazione del territorio. Il peggioramento delle condizioni cliniche di Lavinia, ricoverata al Policlinico di Bari, non ha purtroppo permesso di effettuare il trasferimento negli Stati Uniti.

Il viaggio della speranza che non è stato possibile

Lavinia avrebbe dovuto raggiungere New York per essere sottoposta alla tecnica Cyberknife, una procedura specialistica per la quale si era attivata l’intera comunità, desiderosa di offrire alla bambina una nuova possibilità terapeutica. Il peggioramento rapido del quadro clinico ha però reso impossibile il viaggio.

La storia della piccola Lavinia aveva mobilitato cittadini, associazioni e istituzioni in un’unica gara di solidarietà. Oggi la comunità si stringe attorno alla famiglia, colpita da una perdita profondissima.