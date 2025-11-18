In un video diffuso sui social, Goldberg si è mostrata dietro le quinte insieme alle sue assistenti, mentre si preparava alle prime riprese. L’attrice ha raccontato di aver già incontrato le due registe e la squadra creativa, sottolineando l’accoglienza calorosa e l’entusiasmo del team. Nota per film iconici come Ghost e Sister Act, la Goldberg ha definito questo progetto “un’idea folle, ma meravigliosa”, confermando di essere elettrizzata dal suo soggiorno napoletano.

Un ruolo più grande del previsto: almeno venti puntate

In un primo momento si era pensato a un cameo, magari come semplice cliente del Caffè Vulcano. Le ultime indiscrezioni, invece, parlano di una presenza decisamente più importante: Whoopi resterà a Palazzo Palladini per almeno venti puntate.

Al momento non è stato rivelato se l’attrice reciterà in italiano o sarà doppiata. Il riserbo sulla trama resta massimo, ma alcune informazioni sono già trapelate:

il suo personaggio porterà un mistero da svelare

avrà un forte legame con uno dei protagonisti storici

potrebbe nascere una nuova storia d’amore o una relazione significativa

Ipotesi sul personaggio: imprenditrice o donna dal passato segreto?

Nei giorni scorsi si sono moltiplicate le teorie sul ruolo interpretato dall’attrice:

ricca imprenditrice statunitense interessata ai Cantieri

donna con antichi legami con Palazzo Palladini

Nessuna delle ipotesi è stata confermata, alimentando la curiosità dei fan.

“Sono nervosa, ma felice”: la sfida di una nuova avventura televisiva

Nonostante l’esperienza pluridecennale nel cinema e nelle serie internazionali, Goldberg ha ammesso di essere emozionata e un po’ tesa. Partecipare a una soap quotidiana italiana rappresenta infatti una sfida inedita per lei. Allo stesso tempo, ha dichiarato di vivere questa esperienza come una grande opportunità professionale e personale.

Quando la vedremo in tv

Il debutto di Whoopi Goldberg a Un Posto al Sole è previsto per febbraio 2026. Solo allora gli spettatori scopriranno quale colpo di scena la star porterà nelle dinamiche del condominio più famoso d’Italia.