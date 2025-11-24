Voragine nel salotto buono, chiude la strada

Una voragine apertasi improvvisamente lungo via Manzoni ha reso necessario l’immediato stop al traffico per garantire la sicurezza pubblica e permettere l’avvio delle operazioni tecniche utili al ripristino della viabilità. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e le squadre della Protezione civile. I tecnici dell’Abc, allertati tempestivamente, hanno effettuato i primi sopralluoghi per individuare con precisione la causa del cedimento e definire gli interventi più rapidi ed efficaci per ristabilire le normali condizioni della strada. Nel frattempo agli automobilisti è stato consigliato di utilizzare percorsi alternativi finché il guasto alle condutture non sarà riparato.

Nuova allerta meteo gialla per temporali

Contestualmente, la Protezione civile della Regione Campania ha emesso una nuova allerta meteo di livello giallo, valida dalle 9 di questa mattina fino alle 9 di domani. La perturbazione interesserà l’intero territorio regionale, con possibilità di piogge diffuse e intense, anche sotto forma di rovesci o temporali.

Le previsioni indicano un rischio idraulico e idrogeologico localizzato, con possibili criticità nelle aree più esposte. Sono attesi anche venti forti sud-occidentali, soprattutto dal pomeriggio di domani, e mare agitato lungo le coste, con possibili mareggiate.

Misure di sicurezza

In considerazione dell’allerta, resteranno chiusi per tutta la sua durata i parchi cittadini, le spiagge e il pontile nord di Bagnoli. Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti e attenzione alle condizioni meteo in evoluzione.

