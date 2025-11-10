Europa Verde Campania denuncia l’escalation di tensione e minacce alla libertà di stampa in piena campagna elettorale. “Serve chiarezza su un fatto inquietante che colpisce chi fa informazione libera e coraggiosa”

“L’assalto al furgone che trasportava le copie dei quotidiani Metropolis, Roma e Sannio Quotidiano è un episodio criminale inquietante e gravissimo, che non può essere derubricato a un semplice fatto di cronaca“.

Lo dichiara Rosario Visone, portavoce regionale di Europa Verde Campania, dopo la notizia della rapina avvenuta nella notte tra Domenica e Lunedì nei pressi della zona industriale di Caserta, dove un gruppo di uomini armati e con il volto coperto ha bloccato il mezzo appena uscito dalla tipografia, poi ritrovato abbandonato a Casalnuovo, privo del suo carico.

“Siamo profondamente preoccupati” continua Visone “per il clima di tensione e di intimidazione che si sta respirando in alcuni territori in questa campagna elettorale. Gesti come questo minano la sicurezza di chi lavora ogni giorno per garantire il diritto dei cittadini a essere informati e rappresentano un attacco diretto alla libertà di stampa. Non possiamo escludere che dietro tali azioni vi sia la volontà di far sparire articoli o notizie scomode: se così fosse, saremmo di fronte a un segnale allarmante per la democrazia e per la tenuta civile del confronto politico“.

Europa Verde Campania esprime piena solidarietà ai giornalisti, agli editori e a tutte le redazioni coinvolte, in particolare al direttore Raffaele Schettino e alla redazione di Metropolis, da sempre impegnata in un’informazione libera e di servizio al territorio.

“Siamo dalla parte di chi ogni giorno, con coraggio e professionalità, racconta la verità” conclude Visone “e chiediamo che le autorità facciano piena luce su quanto accaduto. Difendere la stampa libera significa difendere la democrazia e la libertà di tutti“.