Rosario Visone, portavoce regionale di Europa Verde Campania e candidato con Alleanza Verdi e Sinistra alle elezioni regionali, rivolge ai cittadini di Terzigno un messaggio carico di emozione, gratitudine e profondo amore per il territorio.

«Amici di Terzigno, tornare più volte qui mi ha fatto capire quanto questa comunità sia speciale. Ho trovato un territorio che certamente vive difficoltà, ma che possiede un’energia, una dignità e un potenziale straordinari. Terzigno è molto più delle sue ferite: è un luogo ricco di eccellenze agricole, enogastronomiche e culturali; un patrimonio naturalistico e storico di valore assoluto; un’area che può diventare un punto di riferimento per un turismo autentico, sostenibile, capace di generare lavoro e futuro».

Così Rosario Visone, portavoce regionale di Europa Verde e candidato alle regionali con Alleanza Verdi e Sinistra, si rivolge ai cittadini di Terzigno con un appello sentito e profondo.

«Ho ascoltato le vostre storie, stretto le vostre mani, respirato la forza e la speranza di chi non vuole arrendersi. Ho conosciuto realtà come Terzigno Verde, autentico orgoglio dell’associazionismo, e ambientalisti che da anni combattono per difendere questa terra, come Francesco Servino: cittadini esemplari, che meritano ascolto e voce. Ho visitato aziende agricole che custodiscono tradizioni preziose, dal pomodorino del piennolo al Lacryma Christi. Tutto questo è un patrimonio che dobbiamo proteggere e valorizzare. Farò il massimo per portare in Consiglio regionale ogni istanza, idea e proposta che ho raccolto».

«Rosario è stato presente a Terzigno molte volte, non solo durante la campagna elettorale», afferma Francesco Servino, presidente dell’associazione Terzigno Verde. «Era con me durante il terribile incendio di Agosto. Insieme abbiamo portato aiuti alle famiglie in difficoltà e aiutato gli animali randagi. Conosce a fondo le criticità di questo territorio, ma ne ha saputo cogliere anche la bellezza e le immense potenzialità. Qui si pratica un’agricoltura eroica, che va protetta dai rifiuti, dall’inquinamento, dagli incendi. Terzigno può crescere puntando su un’economia sostenibile, sul turismo, sui giovani. E i Verdi sono l’interlocutore giusto per questa sfida: competenti, credibili, da sempre impegnati in un’idea di politica moderna, pulita e profondamente legata al territorio».

Visone conclude con un appello sincero, che parla al cuore della comunità: «Vi chiedo una sola cosa: andate a votare. L’astensionismo consegna il futuro alla cattiva politica; la partecipazione lo restituisce ai cittadini. Insieme possiamo cambiare tutta l’area vesuviana, una terra che porto nel cuore. Basta un gesto semplice, ma pieno di coraggio: barrare il simbolo di Alleanza Verdi e Sinistra e scrivere accanto Visone».