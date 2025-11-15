La tranquillità della vecchia SS 18 bruscamente interrotta nella serata di ieri da un violento incidente stradale nel tratto compreso tra Futani e Montano Antilia. Nel sinistro sono rimasti feriti una donna e la sua bambina, entrambe residenti a Futani, e un giovane originario di Abatemarco. La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime informazioni i due veicoli si sarebbero scontrati lungo una curva della strada provinciale, un punto particolarmente trafficato dagli abitanti dei paesi del territorio.

L’allarme è scattato immediatamente e i soccorsi sono giunti con tempestività. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Vallo della Lucania e l’equipe dell’automedica del 118 che ha prestato le prime cure alle persone coinvolte, successivamente trasportate in ospedale per ulteriori accertamenti.

Presenti anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania, coordinati dal caposquadra Vincenzo Lamitella. Oltre a mettere in sicurezza l’area, hanno svolto i rilievi necessari a chiarire le cause dell’impatto e a ristabilire la viabilità lungo l’arteria stradale.