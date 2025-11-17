Questa mattina, i carabinieri della Compagnia Napoli Centro sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini a seguito della morte di Umberto Catanzaro, il giovane rimasto vittima di un agguato lo scorso 15 settembre. L’aggressione sarebbe stata motivata dalla volontà di vendicare la diffusione di un video a contenuto sessuale. Le indagini avevano già portato, il 19 ottobre, al fermo di quattro persone e all’arresto di cinque minorenni, su disposizione del tribunale per i minorenni.

Al momento dell’aggressione, la vittima era ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Pellegrini a causa delle gravi lesioni riportate. La salma è stata sottoposta a sequestro per consentire l’autopsia, che determinerà le cause precise del decesso.