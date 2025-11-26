Victoria’s Secret cerca 517 dipendenti da assumere

Victoria’s Secret, uno dei marchi più riconosciuti al mondo nel settore moda, lingerie e beauty, continua a espandersi sul mercato italiano e ricerca nuovi profili per rafforzare la propria rete retail, le attività di ristorazione collegate e gli uffici corporate. Le opportunità sono rivolte sia a candidati con esperienza sia a chi è alla ricerca del primo impiego o di un percorso di formazione strutturato.

Di seguito una panoramica completa sull’azienda, sulle offerte di lavoro disponibili e sulle modalità di candidatura.

L’azienda Victoria’s Secret

Fondata nel 1977, Victoria’s Secret è oggi un punto di riferimento internazionale nel settore lingerie, beauty e abbigliamento da notte. La sede principale si trova a Columbus, Ohio, e il marchio fa parte del gruppo L Brands. Con oltre mille punti vendita nel mondo, l’azienda impiega migliaia di persone e opera attraverso boutique monomarca e store multimarca, oltre a una presenza online consolidata.

Offerte di lavoro Victoria’s Secret: posizioni aperte

Le opportunità riguardano diverse aree professionali: ristorazione, vendita, gestione dei punti vendita e ruoli corporate.

Ruoli operativi

Baristi Starbucks – Milano (Via Torino, Via Durini, Cascina Merlata), Roma (Porta di Roma, Castel Romano), Firenze, Venezia (Rialto), Bologna, Bergamo, Padova, Arese, Bolzano, Bari, Campi Bisenzio, Napoli, Serravalle Scrivia, Livorno

Addetti alla ristorazione – Orio al Serio

Cuochi, camerieri e addetti pulizia cucina | La Valtellinese ai Colli – Bergamo

Ruoli di vendita

Addetti vendita weekend – Milano, Venezia (Nave de Vero), Carugate, Chieti

Addetti vendita periodo natalizio – Bolzano, Venezia, Carugate

vendita categorie protette (L.68/99) – Arese

Addetti vendita Athlete – Milano, Carugate, Chieti, Napoli (Pompei Maximall), Venezia (Nave de Vero)

vendita – Padova, Roma, Milano, Napoli, Grugliasco, Rimini, Carugate, Venezia

Sales associate – Bari, Firenze, Roma (Termini, Porta di Roma), Milano (Via Torino, Duomo), Verona (Via Mazzini), Venezia, Trento, Modena, Bergamo, Orio al Serio, Arese

associate full-time – Arese, Roma, Verona

Sales associate part-time – Roma, Verona, Venezia

Sales associate weekend – Roma, Milano, Bari

Stock assistant part-time – Milano (Duomo), Verona (Adigeo)

Sales assistant Armani Exchange – Arese

associate Victoria’s Secret – Milano, Arese, Verona, Firenze, Roma, Bergamo, Venezia, Orio al Serio

Sales assistant LEGO – Milano, Padova, Roma, Venezia, Carugate, Bolzano, Grugliasco, Rimini

assistant LEGO weekend – Carugate, Venezia

Sales assistant LEGO periodo natalizio – Bolzano, Venezia, Carugate

Sales assistant Bath & Body Works – Milano (La Foppa)

Ruoli gestionali

Visual merchandiser specialist – Orio al Serio

Visual merchandising supervisor – Roma

Customer experience manager (sostituzione maternità) – Roma

Assistant store manager Starbucks – Milano (Duomo), Roma, Firenze, Bolzano, Bergamo, Rimini, Venezia, Serravalle Scrivia

store manager Victoria’s Secret – Arese

Assistant store manager corporate/multibrand – Roma

Store manager Starbucks – Bolzano

Store manager Victoria’s Secret – Venezia, Serravalle Scrivia

Coach back of house (magazzino) – Milano

Barbieri Bullfrog – Zurigo, Monza, Roma, Genova, Milano

Area manager Nike – Barcellona

Ruoli corporate

IT retail operator – Bergamo

SAP coordinator – Bergamo

Merchandising & planning assistant – Bergamo

Receptionist on call – Milano, Bergamo

Stage e tirocini Victoria’s Secret

Victoria’s Secret e i brand collegati propongono percorsi formativi rivolti a studenti e neolaureati interessati a entrare nel settore moda, beauty e retail. I tirocini permettono di acquisire competenze tecniche e operative all’interno di un contesto internazionale.

Stage attivi:

Baristi – Roma, Milano, Firenze, Venezia, Bologna, Verona, Livorno, Rimini, Napoli, Brescia, Serravalle Scrivia

Addetti alla ristorazione – Orio al Serio

Addetti vendita – Milano, Roma, Venezia, Carugate, Assago, Bolzano, Chieti

Sales associate – Bari, Pisa, Verona, Milano, Roma

assistant Armani Exchange – Roma, Arese

Sales assistant LEGO – Milano, Roma, Venezia, Carugate, Bolzano, Assago

Athlete – Milano

Financial & business analyst – Bergamo

Customer care B2B/B2C – Bergamo

Stage Nike – Milano, Chieti, Venezia, Carugate

Victoria’s Secret – Pisa, Verona, Milano, Roma

Stage Jordan – Milano

L’ambiente di lavoro in Victoria’s Secret

Il contesto professionale è orientato alla collaborazione, alla formazione continua e allo sviluppo individuale. L’azienda promuove un ambiente inclusivo, attento alla diversità e alla crescita dei propri dipendenti, offrendo percorsi di carriera sia nei negozi sia negli uffici corporate.

Come candidarsi: Victoria’s Secret Lavora con noi

Per inviare la propria candidatura è necessario consultare la sezione dedicata Victoria’s Secret Lavora con noi, dove sono disponibili tutte le posizioni aperte aggiornate. La piattaforma consente di caricare il curriculum, inviare la candidatura e monitorare l’avanzamento della selezione.