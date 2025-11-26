Victoria’s Secret cerca 517 dipendenti da assumere

Victoria’s Secret, uno dei marchi più riconosciuti al mondo nel settore moda, lingerie e beauty, continua a espandersi sul mercato italiano e ricerca nuovi profili per rafforzare la propria rete retail, le attività di ristorazione collegate e gli uffici corporate. Le opportunità sono rivolte sia a candidati con esperienza sia a chi è alla ricerca del primo impiego o di un percorso di formazione strutturato.
Di seguito una panoramica completa sull’azienda, sulle offerte di lavoro disponibili e sulle modalità di candidatura.
L’azienda Victoria’s Secret
Fondata nel 1977, Victoria’s Secret è oggi un punto di riferimento internazionale nel settore lingerie, beauty e abbigliamento da notte. La sede principale si trova a Columbus, Ohio, e il marchio fa parte del gruppo L Brands. Con oltre mille punti vendita nel mondo, l’azienda impiega migliaia di persone e opera attraverso boutique monomarca e store multimarca, oltre a una presenza online consolidata.
Offerte di lavoro Victoria’s Secret: posizioni aperte
Le opportunità riguardano diverse aree professionali: ristorazione, vendita, gestione dei punti vendita e ruoli corporate.
Ruoli operativi
Baristi Starbucks – Milano (Via Torino, Via Durini, Cascina Merlata), Roma (Porta di Roma, Castel Romano), Firenze, Venezia (Rialto), Bologna, Bergamo, Padova, Arese, Bolzano, Bari, Campi Bisenzio, Napoli, Serravalle Scrivia, Livorno
Addetti alla ristorazione – Orio al Serio
Cuochi, camerieri e addetti pulizia cucina | La Valtellinese ai Colli – Bergamo
Ruoli di vendita
Addetti vendita weekend – Milano, Venezia (Nave de Vero), Carugate, Chieti
Addetti vendita periodo natalizio – Bolzano, Venezia, Carugate
vendita categorie protette (L.68/99) – Arese
Addetti vendita Athlete – Milano, Carugate, Chieti, Napoli (Pompei Maximall), Venezia (Nave de Vero)
vendita – Padova, Roma, Milano, Napoli, Grugliasco, Rimini, Carugate, Venezia
Sales associate – Bari, Firenze, Roma (Termini, Porta di Roma), Milano (Via Torino, Duomo), Verona (Via Mazzini), Venezia, Trento, Modena, Bergamo, Orio al Serio, Arese
associate full-time – Arese, Roma, Verona
Sales associate part-time – Roma, Verona, Venezia
Sales associate weekend – Roma, Milano, Bari
Stock assistant part-time – Milano (Duomo), Verona (Adigeo)
Sales assistant Armani Exchange – Arese
associate Victoria’s Secret – Milano, Arese, Verona, Firenze, Roma, Bergamo, Venezia, Orio al Serio
Sales assistant LEGO – Milano, Padova, Roma, Venezia, Carugate, Bolzano, Grugliasco, Rimini
assistant LEGO weekend – Carugate, Venezia
Sales assistant LEGO periodo natalizio – Bolzano, Venezia, Carugate
Sales assistant Bath & Body Works – Milano (La Foppa)
Ruoli gestionali
Visual merchandiser specialist – Orio al Serio
Visual merchandising supervisor – Roma
Customer experience manager (sostituzione maternità) – Roma
Assistant store manager Starbucks – Milano (Duomo), Roma, Firenze, Bolzano, Bergamo, Rimini, Venezia, Serravalle Scrivia
store manager Victoria’s Secret – Arese
Assistant store manager corporate/multibrand – Roma
Store manager Starbucks – Bolzano
Store manager Victoria’s Secret – Venezia, Serravalle Scrivia
Coach back of house (magazzino) – Milano
Barbieri Bullfrog – Zurigo, Monza, Roma, Genova, Milano
Area manager Nike – Barcellona
Ruoli corporate
IT retail operator – Bergamo
SAP coordinator – Bergamo
Merchandising & planning assistant – Bergamo
Receptionist on call – Milano, Bergamo
Stage e tirocini Victoria’s Secret
Victoria’s Secret e i brand collegati propongono percorsi formativi rivolti a studenti e neolaureati interessati a entrare nel settore moda, beauty e retail. I tirocini permettono di acquisire competenze tecniche e operative all’interno di un contesto internazionale.
Stage attivi:
Baristi – Roma, Milano, Firenze, Venezia, Bologna, Verona, Livorno, Rimini, Napoli, Brescia, Serravalle Scrivia
Addetti alla ristorazione – Orio al Serio
Addetti vendita – Milano, Roma, Venezia, Carugate, Assago, Bolzano, Chieti
Sales associate – Bari, Pisa, Verona, Milano, Roma
assistant Armani Exchange – Roma, Arese
Sales assistant LEGO – Milano, Roma, Venezia, Carugate, Bolzano, Assago
Athlete – Milano
Financial & business analyst – Bergamo
Customer care B2B/B2C – Bergamo
Stage Nike – Milano, Chieti, Venezia, Carugate
Victoria’s Secret – Pisa, Verona, Milano, Roma
Stage Jordan – Milano
L’ambiente di lavoro in Victoria’s Secret
Il contesto professionale è orientato alla collaborazione, alla formazione continua e allo sviluppo individuale. L’azienda promuove un ambiente inclusivo, attento alla diversità e alla crescita dei propri dipendenti, offrendo percorsi di carriera sia nei negozi sia negli uffici corporate.
Come candidarsi: Victoria’s Secret Lavora con noi
Per inviare la propria candidatura è necessario consultare la sezione dedicata Victoria’s Secret Lavora con noi, dove sono disponibili tutte le posizioni aperte aggiornate. La piattaforma consente di caricare il curriculum, inviare la candidatura e monitorare l’avanzamento della selezione.