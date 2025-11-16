I Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli hanno intensificato nel fine settimana le attività di prevenzione e controllo nelle zone della movida cittadina. L’operazione ha interessato diverse aree del territorio comunale e ha portato ad arresti, denunce e sequestri di sostanze stupefacenti, armi improprie e veicoli irregolari.

Due arresti in via Alvaro: sequestrati cocaina e hashish

Il risultato più rilevante è stato registrato in via Alvaro, dove i militari hanno arrestato due giovani puteolani, di 24 e 26 anni. Durante le verifiche, i Carabinieri hanno trovato:

cocaina e hashish per un totale di oltre 74 grammi

denaro contante ritenuto provento dell’attività di spaccio

Tutto il materiale è sequestrato. I due sono portati in caserma e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Controlli in via Domitiana: due denunce e armi nel cofano

Ulteriori interventi sono eseguiti in via Domitiana, dove un ragazzo e una ragazza originari della Nigeria, residenti a Giugliano in Campania, sono stati denunciati a piede libero. La pattuglia ha rinvenuto:

marijuana e materiale per il confezionamento

1.175 euro in contanti

due asce nascoste nel cofano dell’auto

Anche in questo caso, la droga e le armi improprie sono sequestrate.

Denunce per armi e rifiuto dell’alcoltest

Proseguendo nei controlli:

in via G. Severini un giovane di 22 anni è denunciato perché trovato in possesso di una mazza da baseball lunga 61 centimetri

in via Madonna del Pantano un 21enne ha rifiutato gli accertamenti sullo stato psicofisico ed è denunciato ai sensi del Codice della Strada

Violazioni al volante: patenti ritirate e mezzi sequestrati

Due persone sono inoltre denunciate per guida senza patente, con recidiva nel biennio o patente revocata.

Sette giovani sono segnalati alla Prefettura come assuntori di stupefacenti, con sequestro di ulteriori 7,58 grammi di droga.