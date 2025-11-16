I Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli hanno intensificato nel fine settimana le attività di prevenzione e controllo nelle zone della movida cittadina. L’operazione ha interessato diverse aree del territorio comunale e ha portato ad arresti, denunce e sequestri di sostanze stupefacenti, armi improprie e veicoli irregolari.
Due arresti in via Alvaro: sequestrati cocaina e hashish
Il risultato più rilevante è stato registrato in via Alvaro, dove i militari hanno arrestato due giovani puteolani, di 24 e 26 anni. Durante le verifiche, i Carabinieri hanno trovato:
cocaina e hashish per un totale di oltre 74 grammi
denaro contante ritenuto provento dell’attività di spaccio
Tutto il materiale è sequestrato. I due sono portati in caserma e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Controlli in via Domitiana: due denunce e armi nel cofano
Ulteriori interventi sono eseguiti in via Domitiana, dove un ragazzo e una ragazza originari della Nigeria, residenti a Giugliano in Campania, sono stati denunciati a piede libero. La pattuglia ha rinvenuto:
marijuana e materiale per il confezionamento
1.175 euro in contanti
due asce nascoste nel cofano dell’auto
Anche in questo caso, la droga e le armi improprie sono sequestrate.
Denunce per armi e rifiuto dell’alcoltest
Proseguendo nei controlli:
in via G. Severini un giovane di 22 anni è denunciato perché trovato in possesso di una mazza da baseball lunga 61 centimetri
in via Madonna del Pantano un 21enne ha rifiutato gli accertamenti sullo stato psicofisico ed è denunciato ai sensi del Codice della Strada
Violazioni al volante: patenti ritirate e mezzi sequestrati
Due persone sono inoltre denunciate per guida senza patente, con recidiva nel biennio o patente revocata.
Sette giovani sono segnalati alla Prefettura come assuntori di stupefacenti, con sequestro di ulteriori 7,58 grammi di droga.