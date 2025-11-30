Vesuvio e Campi Flegrei, gli americani inviano opuscolo di salvataggio alla Us Navy di Napoli

Quali oggetti includere in un kit di emergenza e quali comportamenti adottare durante un terremoto o un’eruzione. Sono alcuni dei temi affrontati in un opuscolo distribuito alla comunità americana della base navale Usa di Napoli, la US Naval Support Activity, nell’ambito di un programma di informazione e prevenzione dedicato ai rischi naturali dei Campi Flegrei e del Vesuvio.

Il contenuto dell’opuscolo

Il documento, anticipato dal Messaggero, offre innanzitutto una descrizione della conformazione geografica e geologica dell’area flegrea e vesuviana, illustrando le zone potenzialmente interessate da fenomeni sismici e vulcanici. Fornisce inoltre un glossario con i principali termini tecnici legati agli eventi naturali, come magma, magnitudo ed epicentro, e una mappa che indica le aree di allerta: gialla per i Campi Flegrei e verde per il Vesuvio. Le zone vengono suddivise ulteriormente in base al grado di rischio, con classificazioni in rosso o giallo a seconda dei territori.

Le indicazioni sui comportamenti corretti

L’opuscolo “NSA Naples Emergency Readiness Guide”, realizzato da Stars and Stripes, richiama alcune regole fondamentali: non correre all’esterno durante un terremoto, evitare di ripararsi sotto le porte interne e mantenere la calma adottando le procedure previste. L’iniziativa rientra in un più ampio percorso informativo avviato già nei mesi precedenti attraverso i canali social della base navale Usa.

Video informativi e sensibilizzazione

In un video diffuso ad aprile, la base spiegava come predisporre un kit di emergenza da tenere in casa o in auto. Il messaggio sottolineava l’imprevedibilità degli eventi naturali e l’importanza della preparazione: il materiale informativo illustrava come identificare le zone di evacuazione di Napoli e quali forniture garantire per affrontare autonomamente alcuni giorni in caso di terremoto o eruzione.

I kit di emergenza

Ampio spazio è dedicato alle dotazioni indispensabili, dal kit domestico per garantire fino a 14 giorni di autonomia, ai kit da mantenere sempre in auto o sul luogo di lavoro. Tra gli elementi consigliati figurano:

acqua potabile,

alimenti non deperibili,

torce e batterie,

kit di pronto soccorso,

strumenti base di sopravvivenza e comunicazione.

La guida ricorda che, dopo un terremoto, si potrebbe dover provvedere a sé stessi per un periodo prolungato, rendendo fondamentale la disponibilità di cibo, acqua e forniture essenziali.

Prevenzione e sicurezza

La comunicazione della base, già nell’ottobre 2023, aveva ribadito alcuni concetti chiave: mantenersi informati, conoscere le vie di evacuazione, identificare gli ospedali più vicini, fissare mobili e oggetti pesanti per evitare cadute durante le scosse e conoscere le aree di attesa previste dalla Protezione Civile. L’invito è quello di predisporre un kit personale in casa, in macchina e al lavoro.

Negli ultimi giorni il fenomeno del bradisismo sembra mostrare un rallentamento, ma la situazione resta in costante osservazione. La prevenzione, rileva la guida, rimane l’unico strumento per affrontare eventuali emergenze con maggiore consapevolezza e sicurezza.