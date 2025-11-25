Venerdì sciopero generale: rischio caos

Venerdì è in programma uno sciopero generale che coinvolgerà numerosi settori essenziali, con possibili disagi su tutto il territorio nazionale. La protesta, indetta da diverse sigle sindacali, riguarda in particolare il trasporto ferroviario, il trasporto aereo, il trasporto pubblico locale e il mondo della scuola. Prevista anche l’adesione dei giornalisti.

Treni: sciopero dalle 21 di giovedì alle 21 di venerdì

Il comparto ferroviario sarà uno dei più colpiti. Lo sciopero del personale del Gruppo FS Italiane, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord scatterà:

dalle ore 21 di giovedì alle ore 21 di venerdì

Durante queste 24 ore sono previste cancellazioni e variazioni, sia per i treni regionali sia per quelli a lunga percorrenza. Aderisce anche Italo, che potrebbe modificare o sopprimere alcune corse.

Rimangono comunque attivi i treni garantiti, individuati come essenziali nelle fasce tutelate previste dalla legge.

Trasporto aereo: voli garantiti solo in parte

Disagi previsti anche negli aeroporti. L’Enac ha comunicato che, nonostante lo sciopero, sarà assicurato l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali già in corso al momento dell’avvio della protesta.

Restano invece possibili ritardi, cancellazioni o riprogrammazioni per i voli in partenza durante l’arco della giornata.

Trasporto pubblico locale: città sotto pressione

Lo sciopero coinvolgerà metro, autobus e tram nelle principali città, tra cui:

Roma

Milano

Napoli

Firenze

La circolazione sarà garantita esclusivamente nelle fasce protette, come previsto dalla normativa vigente. Le sigle che hanno proclamato lo sciopero sono Usb Lavoro Privato, Cub, Sgb e Cobas.

Scuola: possibili disagi per docenti, personale Ata e studenti

Lo sciopero generale interessa anche il comparto scolastico. La protesta potrebbe causare:

riduzione del personale docente

assenze del personale Ata

lezioni sospese o accorpate

disagi organizzativi per studenti e famiglie

La partecipazione varierà a seconda delle singole scuole e della presenza del personale in servizio.

Giornalisti: sciopero e manifestazione a Roma

Anche il settore dell’informazione aderisce alla protesta. La Fnsi ha annunciato:

uno sciopero nazionale dei giornalisti per venerdì

una manifestazione a Roma nella giornata del 27, alla vigilia dell’astensione dal lavoro

L’obiettivo è richiamare l’attenzione sulle condizioni del comparto e sulle criticità legate ai diritti dei lavoratori dell’informazione.

Una giornata a rischio disagi

L’ampia adesione allo sciopero generale rende probabili disservizi diffusi nei trasporti e nelle attività scolastiche, oltre a rallentamenti nei servizi informativi. Le motivazioni della protesta variano da settore a settore, ma rientrano in un quadro di richieste rivolte al Governo su temi quali contratti, sicurezza, diritti dei lavoratori e investimenti nei servizi pubblici.