Momenti di tensione nella notte, quando due minorenni a bordo di uno scooter hanno tentato di sfuggire a un controllo dei carabinieri. I militari della sezione radiomobile stavano percorrendo via Ciccotti a Scampia quando hanno notato un scooter 125 senza targa con due giovani a bordo, entrambi di circa 14 anni. Alla vista della paletta d’alt, il conducente ha ignorato l’ordine di fermarsi e ha proseguito la corsa, dando inizio a un inseguimento ad alta velocità tra le strade di Scampia. Il ragazzo alla guida indossava il casco, mentre il passeggero ne era sprovvisto.

Durante la fuga, il 14enne senza casco si è lanciato dal sellino nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Dopo circa cento metri, anche il conducente ha deciso di fermarsi. I carabinieri sono riusciti a bloccare entrambi i giovani, che fortunatamente non hanno riportato ferite.

I due minorenni sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale. Lo scooter è stato sequestrato, mentre i ragazzi sono stati riaffidati ai rispettivi genitori.

Le indagini proseguono per accertare la provenienza del veicolo e chiarire le circostanze dell’accaduto.