Invitato in caserma per ricevere una notifica, si è presentato armato di coltello. Protagonista dell’episodio un ragazzo di 18 anni, denunciato dai Carabinieri della Stazione di Casoria per porto abusivo di arma.

La scoperta durante la notifica

Durante la compilazione degli atti, i militari hanno avvertito un forte odore di marijuana provenire dal giovane.

Insospettiti, hanno deciso di procedere con una perquisizione personale, ipotizzando che potesse avere con sé della droga.

La verifica ha invece portato a una scoperta diversa: il ragazzo nascondeva un coltello a farfalla lungo 21 centimetri.

Denuncia e sequestro dell’arma

Il coltello è stato sequestrato e il 18enne è stato denunciato a piede libero per porto abusivo di arma atta a offendere.

L’episodio, accaduto all’interno della caserma dei Carabinieri, ha destato sorpresa tra i presenti, considerando che il giovane era stato convocato soltanto per una semplice notifica.